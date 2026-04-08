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Jornal Diário de Suzano - 08/04/2026
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Cidades

Suzano sedia evento regional que discute os impactos da reforma tributária

Iniciativa organizada em parceria com o Condemat+ ocorrerá nesta quinta-feira (09/04), no Cineteatro Wilma Bentivegna; programação prevê atividades entre 8h30 e 17 horas

08 abril 2026 - 17h55Por De Suzano
Iniciativa organizada em parceria com o Condemat+ ocorrerá nesta quinta-feira (09/04), no Cineteatro Wilma BentivegnaIniciativa organizada em parceria com o Condemat+ ocorrerá nesta quinta-feira (09/04), no Cineteatro Wilma Bentivegna - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano)

Suzano sediará nesta quinta-feira (09/04) um seminário que discutirá os impactos da reforma tributária para o desenvolvimento econômico local e regional. A programação voltada a servidores municipais de todo o Alto Tietê e municípios do entorno será organizada no Cineteatro Wilma Bentivegna (rua Paraná, 70 – Centro), entre 8h30 e 17 horas.

Os participantes serão convidados para um debate conduzido pelo advogado tributarista Edilson Pereira de Godoy, que fará a projeção da “Reforma Tributária na Perspectiva do Fisco e da Contabilidade”; e pelo cientista social Marcos Rehder Batista, que traçará um paralelo entre “Reforma Tributária e o Desenvolvimento Regional”.

Essa proposta foi trazida por meio de uma parceria do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) com as instituições especializadas na capacitação técnica voltada à gestão pública, Oficina Municipal e Fundação Konrad Adenauer.

Os participantes poderão aprimorar conhecimentos sobre definição e os fundamentos do desenvolvimento regional e suas possíveis conexões com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Também serão destacadas as oportunidades e os desafios para os municípios a partir da reforma tributária e os possíveis efeitos sobre as desigualdades municipais.

Além disso, serão apresentadas as diferentes visões e responsabilidades envolvidas na relação com o contribuinte. Neste sentido, será abordado o papel do fiscal tributário na busca pela ampliação da arrecadação, bem como as preocupações dos governos municipais quanto aos potenciais impactos da reforma, especialmente no risco de perdas de receita caso a implementação não ocorra de forma adequada.

A programação ainda abordará as atribuições dos escritórios de contabilidade na orientação dos contribuintes, com foco na conformidade tributária e na prevenção de práticas de sonegação.

O secretário municipal de Finanças, Itamar Viana, afirmou que a realização do seminário é estratégica para a gestão pública municipal. “A atividade contribui para o preparo de gestores e equipes técnicas diante de um novo cenário tributário que exigirá adaptação institucional, planejamento fiscal e aprimoramento da capacidade administrativa. Por isso, a iniciativa auxilia no fortalecimento da tomada de decisão e reduz incertezas quanto aos impactos da reforma tributária”, declarou o titular da pasta.

O público-alvo será composto por servidores das áreas de tributos, finanças e contabilidade, e também das carreiras de fiscalização e gestão tributária nas prefeituras que compõem o consórcio, alcançando também aqueles que atuam nos setores de desenvolvimento econômico e de turismo, assim como lideranças municipais e regionais que auxiliam direta ou indiretamente na gestão financeira, tributária, de desenvolvimento econômico e turismo dos municípios que compõem o Condemat+.

 

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