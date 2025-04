Suzano sedia festival mundial de criatividade com foco em transformação social

Suzano se prepara para viver um momento inédito e inspirador. Entre os dias 20 e 23 de abril de 2025, o município será sede oficial do Dia Mundial da Criatividade (World Creativity Day – WCD), um dos maiores festivais colaborativos de inovação e criatividade do mundo. Com o tema “Gerações Criativas: transformando talentos em impacto”, o evento propõe uma jornada de conexões entre diferentes faixas etárias com foco em soluções criativas e sustentáveis para os desafios globais da atualidade.

A iniciativa chega à cidade como parte de um movimento internacional presente em mais de cem cidades de 20 países. O objetivo é fortalecer a cultura da inovação e estimular o pensamento criativo como ferramenta de transformação social. Em Suzano, a programação será totalmente gratuita e contará com oficinas, palestras, exposições e intervenções artísticas, espalhadas por locais estratégicos e simbólicos do município.

A abertura oficial está marcada para o domingo (20/04), às 17h30, no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré, localizado na rua General Francisco Glicério, 1.354, no centro. A cerimônia contará com um coquetel oferecido pelo restaurante Outback, patrocinador do WCD Suzano 2025, além de apresentações culturais da escola de dança e artes performáticas Corpo ao Cubo.

Ao longo dos quatro dias de evento, diversas atividades ocorrerão em pontos icônicos da cidade. Na segunda-feira (21/04), no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), o público poderá acompanhar oficinas e performances ao ar livre, com programação das 9 às 18 horas. Atividades como oficinas de acroyoga, roller dance, cosplay, palhaçaria e natação terapêutica estão entre as opções para todas as idades e interesses, proporcionando uma imersão criativa em diferentes formas de expressão e inclusão social.

Já na terça-feira (22/04), o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP – Campus Suzano), situado na rua Américo Trufelli, 1.473, no Jardim Dona Benta, será palco de rodas de conversa, debates e painéis com especialistas em inovação e tecnologia. As atividades no IFSP ocorrerão das 9 às 20 horas, abordando temas como sustentabilidade, educação criativa e empreendedorismo social. Palestras sobre o impacto da criatividade em diferentes áreas do conhecimento estarão em destaque, com participação de profissionais renomados e pesquisadores da área.

O evento também marcará presença na Clínica Martins e Filho, que fica na rua Baruel, 303, no centro, com exposições e experiências sensoriais, disponíveis das 9 às 18 horas. O público poderá vivenciar um ambiente criativo e imersivo, explorando arte e tecnologia de forma inovadora.

Por sua vez, na quarta-feira (23/04), o festival se encerra no Lobos Rock Bar, localizado na avenida Armando de Salles Oliveira, 203, no centro. O espaço será palco de apresentações artísticas e intervenções culturais que marcam o encerramento do WCD Suzano 2025. A programação no local acontecerá das 18 às 23 horas, com performances musicais, exposições e apresentações de grupos locais, promovendo um ambiente vibrante de interação cultural e celebração da criatividade.

Todos os participantes receberão certificados válidos como horas complementares universitárias, ampliando o alcance do festival junto aos jovens e estudantes. A curadoria também valoriza agentes culturais locais, coletivos artísticos, professores, empreendedores e instituições que atuam com criatividade e inovação em Suzano.