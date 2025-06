Suzano sedia Fórum Regional de Mulheres no próximo dia 26

Suzano será a anfitriã do “Fórum Regional de Mulheres – Vozes que Transformam”, que ocorrerá no próximo dia 26 (quinta-feira), a partir das 9 horas, no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré (rua General Francisco Glicério, 1.354 - Centro). A iniciativa será promovida pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+) com apoio da prefeitura.

O fórum tem como proposta central a escuta ativa, o compartilhamento de experiências e a inspiração mútua entre mulheres que constroem caminhos coletivos e causam impactos positivos. Voltado para lideranças públicas, profissionais de diversas áreas, representantes de movimentos sociais e comunidade em geral, o evento destaca o papel do público feminino na transformação social e no enfrentamento de desafios cotidianos. A programação trará nomes de destaque.

A conferencista internacional Leila Navarro, uma das palestrantes mais reconhecidas da América Latina, será responsável pela apresentação “Elas Fazem Acontecer: A Ousadia, o Talento e a Força da Mulher”, com foco em autoestima, atitude e liderança feminina.

Também participam do encontro a coronel da Polícia Militar Beatriz Morassi, comandante do Comando de Policiamento de Área Metropolitano (CPA/M-12), que representa a presença crescente das mulheres nos altos comandos da segurança pública; a delegada Margarete Barreto, titular da Delegacia Seccional de Mogi e referência no combate à violência de gênero; e a ex-primeira-dama e ex-presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, Larissa Ashiuchi, com ampla trajetória na implementação de políticas públicas voltadas à proteção e à valorização da mulher.