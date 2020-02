Suzano sedia qualificação para agentes do Programa Município Verde Azul

Suzano recebeu na manhã de ontem a segunda etapa de qualificação dos agentes públicos para o programa Município VerdeAzul, promovido pelo Governo do Estado de São Paulo. A ação foi realizada no Casarão das Artes, localizado na região central, e contou com a participação de representantes de 24 cidades de diversas regiões do Estado.

O evento contou com a presença dos servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e interlocutores do programa em Suzano, Solange Wuo e Allan dos Santos, bem como do titular da pasta Edson Gianuzzi, e de funcionários das prefeituras de Mogi das Cruzes, Ferraz de Vasconcelos, Santa Isabel, Mauá, São José dos Campos, entre outras.

Com início às 9 horas, os trabalhos foram coordenados pela técnica do Programa VerdeAzul e da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente, Danielle Paes Julião, e tiveram o objetivo de verificar e apoiar a eficiência da gestão ambiental com a descentralização e valorização da agenda ambiental nos municípios.

Inclusive, no encontro desta quinta-feira, a iniciativa ajudou cada cidade na elaboração e aplicação de políticas públicas estratégicas para o desenvolvimento sustentável, em dez diretivas: esgoto tratado, resíduos sólidos, biodiversidade, arborização urbana, educação ambiental, cidade sustentável, gestão das águas, qualidade do ar, estrutura ambiental e conselho ambiental.

“Suzano possui um papel importante em nível regional, principalmente no apoio aos outros municípios do Alto Tietê. Hoje continuamos o que abordamos no primeiro ciclo realizado em janeiro, na cidade de Cruzeiro, e trabalhamos ações que se encaixam em cada uma das diretivas adotadas pelo programa”, explicou Danielle.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente vem atuando nos últimos anos pela implantação do selo “Município VerdeAzul”, com um aumento das ações desde 2018. “Sabemos da importância desta certificação e buscamos atender às condições estabelecidas pelo Governo Estadual”, explicou Gianuzzi.