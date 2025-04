Suzano sediará 1º Fórum da Câmara Técnica de Políticas Públicas para Mulheres

Suzano será palco do primeiro fórum temático da Câmara Técnica de Políticas Públicas para Mulheres do Condemat+, previsto para ocorrer no final deste semestre. A confirmação foi feita durante a primeira reunião do grupo de trabalho, realizada nesta terça-feira (29/04), na sede do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+) no bairro Centro Cívico, em Mogi das Cruzes, e contou com a presença da primeira-dama suzanense, Déborah Raffoul Ishi.

O encontro marcou a retomada das atividades da Câmara Técnica, reunindo representantes das 14 cidades que integram o consórcio regional. Na ocasião, foram debatidas prioridades e diretrizes que nortearão as políticas públicas voltadas às mulheres, com foco em áreas como Saúde, Segurança, Assistência Social, Direitos, Empregabilidade e Geração de Renda.

Déborah destacou o entusiasmo com a construção coletiva do fórum e a importância de ampliar os espaços de diálogo e formulação de políticas efetivas para as mulheres. “Estamos muito animadas com as pautas levantadas e com o calendário de trabaho para 2025, que certamente trará avanços significativos para toda a região”, afirmou.

A Câmara Técnica será coordenada pelas primeiras-damas Clau Camargo, de Arujá, e Roberta Taino, de Biritiba Mirim. O primeiro encontro do grupo também contou com o secretário executivo do Condemat+, Adriano Leite, e com a participação remota do presidente do consórcio, Eduardo Boigues, que é prefeito de Itaquaquecetuba.