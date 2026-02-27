Envie seu vídeo(11) 4745-6900
27/02/2026
Saneamento

Suzano segue como melhor cidade da região em índice de saneamento básico

Levantamento do Instituto Trata Brasil destaca o município como líder do Alto Tietê em qualidade de serviços de água e esgoto

27 fevereiro 2026 - 16h11Por da Reportagem Local
Suzano segue como melhor cidade da região em índice de saneamento básicoSuzano segue como melhor cidade da região em índice de saneamento básico - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

Suzano se destacou, mais uma vez, no cenário nacional como uma das cidades com os melhores índices de saneamento básico. De acordo com o mais recente ranking do Instituto Trata Brasil, com dados de 2025, o município ocupa a 35ª posição no país, destacando-se com o melhor desempenho na região do Alto Tietê e superando capitais, como Rio de Janeiro (RJ) e Belo Horizonte (MG), que aparecem abaixo.

O levantamento, que avalia a qualidade do serviço de abastecimento de água e esgoto, coloca Suzano em um patamar superior quando comparada a muitas outras localidades brasileiras. A cidade é a primeira em efetividade do abastecimento de água e a segunda com o menor índice de perda de água. Além disso, os números atestam que o município tem 97,43% no Índice de Atendimento Total de Água (ITA) e 91,26% no Índice de Atendimento Total de Esgoto (ITE).

Suzano tem se destacado por sua busca constante pela modernização das redes de distribuição e tratamento, com investimentos importantes em infraestrutura e em novas tecnologias. A gestão pública tem trabalhado para melhorar a qualidade do serviço de água e esgoto, incluindo ações que visam a redução das perdas na distribuição e a ampliação da cobertura dos serviços.

O trabalho desenvolvido em parceria com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) viabilizou, entre outras entregas no ano passado, as obras que garantiram 147 ligações de água no bairro Chácara São Judas Tadeu e as intervenções que proporcionarão outras 134 ligações nos bairros Chácara Nossa Senhora Aparecida II e Chácara Nossa Senhora Aparecida III. Ao todo, 1,2 mil moradores do distrito de Palmeiras estão sendo beneficiados.

Com relação aos investimentos na coleta e tratamento de esgoto, foi oficializado, em 2025, o novo plano de ações da empresa para a cidade, que contará com investimentos da ordem de R$ 598 milhões até 2029 para universalizar a coleta e o tratamento de esgoto.

O prefeito Pedro Ishi celebrou o resultado e atribuiu o bom desempenho à parceria estratégica com a Sabesp, com quem a administração municipal mantém um relacionamento de longa data. “Este é um reflexo do trabalho em conjunto, que tem nos proporcionado uma cooperação mútua para implementar soluções que têm gerado resultados significativos para a população”, afirmou, destacando a importância de um trabalho coordenado para alcançar esses índices de excelência.

Trata Brasil

O ranking do Instituto Trata Brasil classifica as cidades brasileiras de acordo com indicadores como a cobertura de esgoto, a qualidade da água fornecida e o índice de perdas na distribuição. O município tem sido efetivo nesses aspectos, superando diversos desafios e alcançando um índice satisfatório de saneamento, o que tem garantido, ano após ano, uma importante presença no ranking nacional.

Esse reconhecimento, para além de um número, representa um compromisso da gestão pública com o bem-estar da população e com a preservação dos recursos naturais. “Nossa missão é continuar avançando para que todo cidadão de Suzano tenha acesso a serviços de qualidade, que garantam saúde e dignidade. O resultado é apenas o começo, e vamos continuar trabalhando para melhorar cada vez mais”, concluiu o prefeito Pedro Ishi.

