Suzano segue recomendações do Estado sobre barbearias e academias

A Prefeitura de Suzano informou que vai seguir as recomendações do governo do Estado, no que diz respeito a reabertura de barbearias, salões de beleza e academias durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Apesar do decreto do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) que autoriza a abertura destes serviços, alguns estados afirmaram que não vão obedecer. Até o momento, São Paulo não confirmou se vai seguir a determinação federal ou não.

Assim, a Prefeitura aguarda a definição do governador João Doria (PSDB) para tomar a decisão - que será igual - alinhada ao Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat).

Enquanto isso, barbeiros da cidade têm divergido sobre o assunto. Alguns gostam da ideia e defendem que esse serviço precisa voltar a funcionar seguindo as recomendações, já que a paralisação tem prejudicado os trabalhadores desta área.

Outros, no entanto, afirmam que a saúde é mais importante no momento, e que apesar de precisarem trabalhar, defendem que o estabelecimento siga fechado.

É o caso de Marcio Ferreira, que tem uma barbearia no Jardim Belém. Por mais que haja necessidade, ele é contra abrir estabelecimentos não essenciais no momento, e disse que a saúde dele e dos clientes deve ser preservada.

“Apesar de eu trabalhar com isso, tenho que ter o bom senso. Precisamos do nosso trabalho, mas nossa saúde, não há dinheiro que pague”, afirma o profissional, que optou por manter a barbearia fechada. Já Eslin Martins, dono da Martins Barbearia, está pensando no futuro dos trabalhadores da área. Ele defende a reabertura seguindo as recomendações de saúde, como uso de máscara e álcool em gel. “Concordo que isso (reabertura) tem que acontecer, não só por ter uma barbearia, mas pelo futuro dos trabalhadores dessas áreas. É voltar e ter o máximo de cuidado”, disse o profissional.

Wildison Alves Correa, que trabalha no Studio Tapanobelo, na Vila Urupês, também apoia o retorno às atividades. Ele conta que está trabalhando desde o dia 7 de abril e que segue as recomendações de saúde no salão.

“Eu concordo com o retorno, mas seguindo os devidos cuidados, usando máscara, luvas e higienização”, disse.