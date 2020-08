Suzano segue sem data para o retorno das aulas

As aulas presencias na rede municipal de Suzano ainda seguem sem data definida para retornar. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, o retorno das atividades presencias só ocorrerão quando houver segurança para alunos, professores e funcionários, com base em dados técnicos fornecidos pelas autoridades de Saúde.

A pasta ainda informou que realizará uma consulta aos Conselhos de Escola, bem como ao Conselho Municipal de Educação, para apresentar e discutir os protocolos de segurança, assim que houver uma data definida para o retorno escolar.

Ainda em relação as consultas públicas, recentemente Suzano descartou a possibilidade de realizar esse tipo de procedimento via internet, por se tratar de uma questão técnica de saúde. Entretanto, a pasta afirmou que está dialogando com profissionais da rede municipal, comissões municipais de educação e com as autoridades de saúde sobre questões relacionadas ao retorno das aulas.

É importante frisar que, mesmo com as aulas presencias suspensas, a parte administrativa da Secretaria de Educação continua funcionando. O mesmo vale para as secretarias de cada unidade escolar do município. Todas as atividades não presenciais também seguem normalmente, em diferentes linguagens e plataformas. A pasta vem realizando o envio do material pedagógico e também a distribuição mensal dos kits de alimentação escolar para as famílias de alunos em situação de vulnerabilidade social, assim como as cadastradas no Bolsa Família.

Condemat

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), reforçou que a pauta acerca do retorno das aulas presencias tem sido alvo de discussões da Câmara Técnica de Educação da entidade, juntamente com os gestores municipais. Contudo, ainda não há um posicionamento regional definido.

Rede estadual

Na semana passada, o vice-governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia informou que as prefeituras terão autonomia para decidir se vão ou não acompanhar o cronograma previsto pelo Estado para o retorno presencial às aulas nas redes pública e privada. A previsão é de que as escolas possam reabrir parcialmente para aulas de reforço, recuperação e atividades opcionais dia 8 de setembro.