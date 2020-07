Suzano: serviço de telemedicina supera marca de 2 mil atendimentos

O serviço de telemedicina oferecido pela Prefeitura de Suzano para pessoas que apresentam sintomas do novo coronavírus (Covid-19) atingiu a marca de 2.193 atendimentos, nesta quarta-feira (22), quando completou cem dias oficialmente em funcionamento. A iniciativa descobriu que 65,25% (1.431) dos pacientes que entraram em contato não estavam contaminados com a doença e, assim, evitou que procurassem alguma unidade de saúde sem necessidade.

De acordo com a empresa de tecnologia Datalogix, contratada pela administração municipal para implantar o sistema VideoDoctor, desde 13 de abril, 1.333 pessoas precisaram de apenas uma consulta por meio da telemedicina, enquanto outras 436 tiveram duas ou mais. Quase 60% das videochamadas foram para pacientes do sexo feminino (1.305). A faixa etária predominante é de 30 a 45 anos (42,1%). Entre os bairros de origem se destacam área central, Miguel Badra e Jardim Colorado.

O pico da procura foi registrado logo no primeiro mês, em abril (874). O levantamento mostra ainda que o serviço constatou que 762 pessoas tinham algum sintoma característico do novo coronavírus: 277 com quadro leve (um sintoma), 405 em estágio moderado (dois) e 80 em situação grave (três) e que foram encaminhados para atendimento presencial, que em Suzano tem como referência o Pronto-Socorro Municipal (PS).

“O resultado conquistado nestes cem dias evidencia como foi importante a decisão da Prefeitura de Suzano de oferecer a telemedicina para a população no enfrentamento à Covid-19, juntamente com o Hospital de Quarentena. Sem dúvida, foi fundamental para a vida de muita gente”, destacou o secretário municipal de Saúde, Luis Claudio Guillaumon.

O serviço segue disponível ao público na Central de Combate ao Coronavírus pelo número 0800 484 8001, de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. Após solicitar informações sobre documentos e endereço, a atendente vai encaminhar uma mensagem via SMS ao aparelho celular do usuário, que, após clicar no link, será direcionado para vídeochamada com um médico pela Internet.