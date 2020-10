Suzano Shopping amplia funcionamento

A partir deste sábado (10), o Suzano Shopping funcionará diariamente das 10h às 22h. O novo horário ampliado segue a classificação do município na Fase Verde do Plano São Paulo de Retomada da Economia, que prevê a reabertura gradual das atividades durante a quarentena.

Vale destacar, porém, que as normas de segurança permanecem as mesmas, como limite de distanciamento, uso obrigatório de máscaras, oferta de álcool em gel, aferição de temperatura e outras medidas válidas para todo o shopping no combate à Covid-19.

Outra novidade para os visitantes, que poderão aproveitar o horário estendido para fazer compras do Dia das Crianças, é a reabertura do Espaço Família também a partir deste sábado. O local foi totalmente revitalizado no período em que o centro de compras esteve fechado, em razão da pandemia.

Novos móveis, pintura das paredes, reforma do piso, nova comunicação visual são algumas melhorias implantadas para as famílias, além de instalação de cortina para maior privacidade das mamães na área de amamentação.

Neste primeiro momento, o empréstimo de carrinhos de bebê continua suspenso, mas o shopping disponibilizará cadeiras de rodas (que serão higienizadas a cada uso), serviço de troca de fraldas e lactário (com distanciamento e higienização a cada uso). Além disso, o Serviço de Atendimento ao Cliente volta com o atendimento presencial.