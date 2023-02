Suzano Shopping arrecada água, roupas e alimentos para vítimas das chuvas no litoral norte

A partir desta quinta-feira (23/2), o Suzano Shopping receberá doações de itens de primeira necessidade que serão encaminhados às pessoas que perderam tudo e ficaram desabrigadas após as fortes chuvas no Litoral Norte de São Paulo no Carnaval.

Nesse momento, as principais necessidades de milhares de famílias são de itens como mantimentos em geral, materiais de higiene pessoal e de limpeza, roupas e calçados que estejam em boas condições de serem utilizados, inclusive para crianças, roupas de cama, além de água mineral.

Quem quiser colaborar com a campanha “SOS Litoral”, e assim aumentar a corrente do bem em torno desta causa humanitária, pode deixar donativos no ponto de coleta no corredor próximo da loja Magazine Luiza, das 10h às 22h, até a próxima segunda-feira (27/2). Em seguida, o shopping encaminhará todos os itens disponibilizados pela população ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano.

A partir de terça-feira (28/2), a administração municipal reunirá as doações para entrega às cidades do litoral atingidas duramente pelas chuvas. Além dos mortos e desaparecidos, e também feridos, mais de 2,5 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas nos municípios devastados e precisam de todo tipo de ajuda.

O endereço do shopping é rua Sete de Setembro, 555, Parque Suzano. Mais informações: www.suzanoshopping.com.br ou telefone (11) 2500-7940.

Serviço



“Campanha SOS Litoral” – Suzano Shopping e Fundo Social de Solidariedade de Suzano



O que doar: alimentos não perecíveis, roupas e calçados, roupas de cama, itens de higiene pessoal e de limpeza e água potável.

Onde: Ponto de coleta no corredor próximo da loja Magazine Luiza.

Quando: de 23/2 (quinta-feira) a 27/2 (segunda-feira), das 10h às 22h.