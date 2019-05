Suzano Shopping conclui ampliação

O Suzano Shopping concluiu nesse mês as obras do projeto de expansão, iniciadas em dezembro de 2018.

O local, muito frequentado por moradores da cidade e da região, ganhou um novo corredor, com mais espaço para receber novas lojas e oferecer mais opções aos visitantes do shopping - a nova área já conta com 27 novas lojas para os clientes.

Além do Poupatempo, que já funcionava no local, o shopping conta agora com uma academia "Smart Fit", que é uma novidade para os moradores de Suzano, uma vez que se trata da primeira unidade da academia no município.

Até mesmo o boliche do shopping foi beneficiado com as obras. Agora, os usuários do "Bomboliche" contam com o espaço completamente renovado com pistas modernas e um parque com cama elástica.

O projeto também incluiu um laboratório médico Cytolab, que possibilita aos usuários do centro de compras a utilização desse serviço, muito conhecido pelos moradores da cidade.

SERVIÇOS INAUGURADOS

Os serviços inaugurados e reinaugurados no shopping da cidade se juntam às opções de lazer que o Suzano Shopping já tinha. Vale lembrar que o espaço já conta com salas de cinema, praça de alimentação e espaço de jogos para as crianças, além de um hipermercado.