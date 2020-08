Suzano Shopping cria catálogo virtual e presenteia pais com máscaras no sábado 

O Dia dos Pais terá gostinho de prevenção e carinho com aqueles que os filhos tanto amam. E pensando em ampliar a importância do cuidado com eles, o Suzano Shopping vai reforçar a necessidade do uso de proteção facial, como uma das medidas de combate à Covid-19, com a distribuição de máscaras. Serão presenteados os 500 primeiros pais que visitarem o shopping neste sábado (8). E para inspirar os consumidores com ideias de presentes, o centro de compras preparou um catálogo virtual. São dicas para pais de todos os estilos e produtos com preços que cabem no bolso. Dá para consultar sem sair de casa e onde estiver no em http://www.suzanoshopping.com.br/novo/pdf/catalogo.pdf

O sistema de compras pelo drive-thru também continua. Basta consultar no site as lojas participantes, entrar em contato, fazer a compra e comparecer no ponto do drive-thru para retirada no dia e horário combinados.

A distribuição das máscaras neste sábado será gratuita, não estará condicionada a compras ou outros requisitos. O que prevalece é a mensagem de que, em tempos de pandemia, prevenção é fundamental. Esta é mais uma ação social no sentido de envolver a comunidade em ações solidárias e de preservação da saúde.

O funcionamento do Suzano Shopping é das 12h às 19h, todos os dias, e segue o horário estipulado por decreto municipal conforme o Plano São Paulo de Retomada da Economia. Além disso, o centro de compras está autorizado a receber 40% do fluxo normal desde que Suzano avançou para a faixa amarela do Plano São Paulo, o que vem gerando maior confiança nos consumidores no sentido de retomarem normalmente suas vidas, inserindo novamente a visita ao shopping em suas rotinas.

O shopping também está cumprindo todas as determinações das autoridades e recomendações sanitárias e da Organização Mundial de Saúde (OMS) para receber os visitantes, tais como: adoção da medição de temperatura de todos os clientes nas duas entradas permitidas ao público para acesso, oferta de álcool em gel em pontos diversos, uso obrigatório de máscaras, cancelas com sensor na entrada, sinalização de fluxo e de distanciamento para que sejam evitadas aglomerações, entre outras medidas.