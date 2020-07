Suzano Shopping mantém drive-thru como opção aos consumidores

O sistema de drive-thru vai continuar no Suzano Shopping. Mesmo com a reabertura das lojas, a partir de autorização das autoridades do Estado e do município, com horário reduzido e apenas 20% da capacidade de público, entre outras medidas do protocolo de retomada segura das atividades, o drive-thru passa a ser uma opção a mais do centro de compras à disposição dos clientes.

O drive-thru foi implantado durante o período em que o centro de compras esteve fechado e superou as expectativas. Hoje, diversas lojas participam com mix diversificado de produtos. O atendimento nessa modalidade funciona de segunda-feira a sábado, das 12h às 20h.

O consumidor consulta quais lojas participam da operação e números de Whatsapp ou telefone no site e nas redes sociais do shopping. Depois, entra em contato com o estabelecimento, negocia a compra, define a forma de pagamento e agenda a retirada. No dia e horário combinado, vai ao shopping, se dirige ao local combinado e recebe a mercadoria, entregue por funcionário da loja. Tudo rápido, sem sair do carro.

A entrada de veículos é pela avenida Armando de Salles de Oliveira e o ponto do drive-thru fica na entrada principal do shopping. Assim como nas lojas, seguindo as normas das autoridades médicas e sanitárias, e para garantir e preservar a saúde de todos, funcionários utilizam máscaras faciais e luvas e os produtos são higienizados antes da entrega.

A relação de lojas está disponível no site www.suzanoshopping.com.br, no Facebook https://www.facebook.com/SuzanoShopping/ e Instagram @suzanoshopping.