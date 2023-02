Suzano Shopping trabalha para restabelecer energia após chuvas provocarem queda parcial

Equipes de manutenção trabalham para restabelecer a iluminação do Suzano Shopping, que foi parcialmente interrompida na noite de terça-feira (7) por conta das fortes chuvas que atingiram o Alto Tietê.

A informação chegou à reportagem do DS por usuários do shopping. Em nota, o Suzano Shopping informou que o fornecimento de energia foi prejudicado no final da noite de terça logo após o início das chuvas fortes, e que a equipe técnica está reparando os danos causados na infraestrutura elétrica “para o restabelecimento da energia e a retomada de todas as atividades”.

Segundo o Suzano Shopping, o problema na iluminação afetou a iluminação do Poupatempo da cidade, que fica instalado nas dependências do shopping.

Ainda no documento enviado ao DS, o Suzano Shopping informou que opera parcialmente com energia nas áreas comuns. Já o funcionamento das lojas é facultativo até o retorno total da energia.