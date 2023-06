Suzano Shopping vence Prêmio Abrasce 2023 com projeto "Café com Memórias"

O Suzano Shopping conquistou sua primeira vitória no Prêmio Abrasce, realizado pela da Associação Brasileira de Shopping Centers, com o troféu de bronze com o projeto “Café com Memórias”, na categoria “Ações de Natal”. O empreendimento de Suzano é único de toda a região do Alto Tietê, incluindo Guarulhos, vencedor na edição de 2023.



A premiação é considerada a maior da América Latina e marca o reconhecimento de projetos inovadores e inspiradores desenvolvidos por shoppings de todo o País. Os campeões em nove categorias foram anunciados terça-feira (27) à noite, em São Paulo. A superintendente do empreendimento, Edilene Dimov, recebeu o troféu acompanhada de integrantes da equipe. Suzano disputou com oito shoppings (até 30 mil m²).



“Este prêmio é muito importante, pois vem em um momento em que o Suzano Shopping passa por uma transformação de sua imagem e de qualificação de novas experiências para os nossos clientes. Comprova que o trabalho que estamos realizando é muito consistente e significativo. Agradeço à Abrasce pelo reconhecimento, a todo o nosso time de colaboradores, à gestora HBR Realty pela confiança e aos parceiros envolvidos na realização do case premiado”, destacou Edilene.



O projeto “Café com Memórias” foi realizado em dezembro do ano passado e proporcionou momentos únicos e repletos de afeto a um grupo de mulheres da terceira idade de uma instituição do município. Elas passaram por uma sessão de beleza e cuidados com a autoestima, trocaram recordações em um emocionante café da manhã e participaram de uma sessão exclusiva de cinema.

“Estou muito feliz em receber o prêmio que reforça o nosso compromisso de aproximação com a sociedade. Imaginar que de um cafezinho com um lojista, após alguns ajustes e contatos, conseguimos realizar um projeto de extrema relevância, que fez a diferença na vida dessas pessoas, é muito marcante. Para o time da administração, todas as partes do processo foram importantes para o sucesso, da concepção à execução, do time orgânico à rede de parceiros envolvidos. O prêmio é de todos. Ano que vem tem mais”, disse Filipe Medeiros, gerente de Marketing, lembrando que a ação teve parceria com a Ícone Network, o Instituto Cegonha, Rede Alto Tietê TV, Rede Centerplex e Starbucks.



ABF Franchising Expo



Até sábado (1/7), o Suzano Shopping participa da ABF Franchising Expo, maior feira de franquias do mundo, no Expo Center Norte, em SP, promovida com mais de 400 marcas expositoras, e uma grande vitrine de negócios.



O Suzano Shopping leva para a feira seu grande potencial para atração de investidores com a expectativa de agregar maior qualidade e valor ao atual mix de operações.



“Com melhorias estruturais recentes, entre outras que estão previstas, o Suzano Shopping se posiciona como excelente opção para receber novos investimentos, inclusive, de marcas internacionais. Exemplo é a inauguração, prevista para o segundo semestre deste ano, do Outback. Nosso compromisso é o de entregar o melhor para nossos clientes”, afirma a superintendente Edilene Dimov. O Suzano Shopping participa da feira no estande da HBR Realty, gestora do empreendimento.