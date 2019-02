Suzano solicita ao DER alteamento e recapeamento em estrada

A Prefeitura de Suzano solicitou ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER) melhorias na infraestrutura da Estrada da Duchen, na região da Vila Ipelândia, distrito de Palmeiras. O pedido foi feito na manhã desta segunda-feira (25), durante visita de representantes do órgão do governo do Estado à vicinal.

A intenção é que sejam realizados alteamento de parte da pista, no trecho que está alagado atualmente em razão das chuvas e por estar em área de ampliação da represa de Taiaçupeba, e recapeamento da via, por onde passam ônibus do transporte municipal, caminhões para escoamento da produção rural e também veículos de moradores da localidade.

A vistoria do engenheiro Edson Tardelli e do supervisor Antônio Motta foi acompanhada dos secretários de Manutenção e Serviços Urbanos, Ari Serafim Barbosa, e de Governo, Said Raful Neto, do assessor especial da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, Jefferson Ferreira dos Santos, da presidente da Câmara de Suzano, vereadora Gerice Rego Lione, dos também parlamentares Antonio Rafael Morgado e Isaac Lino Monteiro, e de integrantes das pastas envolvidas.

A intenção era apresentar aos membros do DER a atual situação da Estrada da Duchen, com tráfego comprometido, e reforçar o pedido para que medidas sejam tomadas.

A via tem cerca de sete quilômetros de extensão e começa e termina na estrada Keita Harada, ligando bairros como Vila Ipelândia, Recreio Santa Rita, Chácara Recreio Internacional e Chácara Duchen. “Com as precipitações que estão previstas para março, essa situação pode ficar ainda mais grave. Por isso, precisamos de atenção urgente por parte do governo do Estado”, disse o assessor especial da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, Jefferson Ferreira dos Santos. De acordo com a Defesa Civil de Suzano, que foi até lá no período da tarde, a parte alagada tem 600 metros de extensão e o ponto mais profundo chega a 90 centímetros.

Em razão disso, o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Ari Serafim Barbosa, enfatizou a necessidade de intervenção por parte do DER. Ele também disse que vai acionar o DAEE para questionar informações sobre o projeto da ampliação da represa de Taiaçupeba, a fim de ter conhecimento sobre quantos metros ao certo o nível do reservatório subirá com a ampliação em andamento, número fundamental para definir o tamanho da elevação necessária da pista em um possível projeto de melhorias na infraestrutura.