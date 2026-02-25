Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 25/02/2026
Suzano solicita apoio do deputado Marcio Alvino para ampliação da Central de Interpretação de Libras

Reunião na Câmara dos Deputados tratou da destinação de recursos para fortalecer estrutura que realiza cerca de cem atendimentos mensais à população surda em Suzano

25 fevereiro 2026 - 16h18Por De Suzano
- (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

Dando continuidade à agenda institucional em Brasília nesta terça-feira (24/02), o secretário de Comunicação Pública de Suzano, Paulo Pavione Miyanishi, esteve na Câmara dos Deputados para reunião com o deputado federal Marcio Alvino, com o objetivo de solicitar apoio para o fortalecimento da Central de Interpretação de Libras (CIL) do município.

O pedido visa a destinação de recursos, via emenda parlamentar ou outro instrumento legal disponível, para ampliar a estrutura de atendimento, modernizar equipamentos e expandir os serviços prestados à população surda.

A CIL de Suzano foi criada em 2023, durante a gestão do então prefeito Rodrigo Ashiuchi, tendo como parceira direta a então primeira-dama Larissa Ashiuchi, que atuou na estruturação da política pública de inclusão e acessibilidade comunicacional no município. Desde sua implantação, consolidou-se como referência regional no Alto Tietê.

Atualmente, a central realiza cerca de cem atendimentos mensais, promovendo a mediação por intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (Libras) em serviços de saúde, educação, assistência social e demais áreas da administração pública. A iniciativa garante às pessoas surdas e com deficiência auditiva acesso pleno às políticas públicas, assegurando cidadania, autonomia e dignidade.

Durante a reunião, o secretário apresentou um panorama técnico da atuação da CIL, destacando que a ampliação dos recursos permitirá o fortalecimento da estrutura física e operacional, a aquisição de tecnologias assistivas, a capacitação continuada de profissionais e a expansão do atendimento para novas demandas.

O deputado federal elogiou o pioneirismo da iniciativa no Alto Tietê e destacou a importância de políticas públicas estruturadas voltadas à inclusão. “Quero cumprimentar o secretário pelo trabalho sério que vem sendo desenvolvido à frente da Comunicação de Suzano e da Central de Interpretação de Libras. Iniciativas como essa promovem acessibilidade real e ampliam os direitos das pessoas com deficiência. Sempre atuei em defesa das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes) e de instituições que trabalham pela inclusão social, e podem ter a certeza de que seguirei apoiando políticas públicas que garantam dignidade e igualdade de oportunidades”, afirmou Marcio Alvino.

Segundo Pavione, a ampliação da CIL está alinhada à Lei Brasileira de Inclusão (lei federal nº 13.146/2015) e integra o compromisso da gestão do prefeito Pedro Ishi com o fortalecimento das políticas públicas de acessibilidade. “A Central de Interpretação de Libras é uma política pública estruturante. Ela garante acesso à informação e aos serviços essenciais. Nosso objetivo é ampliar essa estrutura, fortalecer o atendimento e consolidar Suzano como referência regional em inclusão e acessibilidade comunicacional”, afirmou o secretário.

Por fim, Pavione agradeceu o deputado Marcio Alvino pelo apoio sempre ofertado à cidade de Suzano, ao passo em que destacou o orgulho de estar representando o prefeito Pedro Ishi na missão oficial no Distrito Federal. “Suzano tem avançado com planejamento e responsabilidade, e essa agenda é parte desse esforço permanente de buscar recursos e fortalecer nossas políticas públicas. Agradeço ao deputado Marcio Alvino pela parceria sólida com o município e pela atenção às nossas demandas. Representar o prefeito Pedro Ishi nesta missão oficial é motivo de honra e responsabilidade, especialmente quando tratamos de inclusão e acessibilidade”, concluiu.

