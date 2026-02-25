Suzano solicita apoio do deputado Marcio Alvino para ampliação da Central de Interpretação de Libras

Dando continuidade à agenda institucional em Brasília nesta terça-feira (24/02), o secretário de Comunicação Pública de Suzano, Paulo Pavione Miyanishi, esteve na Câmara dos Deputados para reunião com o deputado federal Marcio Alvino, com o objetivo de solicitar apoio para o fortalecimento da Central de Interpretação de Libras (CIL) do município.

O pedido visa a destinação de recursos, via emenda parlamentar ou outro instrumento legal disponível, para ampliar a estrutura de atendimento, modernizar equipamentos e expandir os serviços prestados à população surda.

A CIL de Suzano foi criada em 2023, durante a gestão do então prefeito Rodrigo Ashiuchi, tendo como parceira direta a então primeira-dama Larissa Ashiuchi, que atuou na estruturação da política pública de inclusão e acessibilidade comunicacional no município. Desde sua implantação, consolidou-se como referência regional no Alto Tietê.

Atualmente, a central realiza cerca de cem atendimentos mensais, promovendo a mediação por intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (Libras) em serviços de saúde, educação, assistência social e demais áreas da administração pública. A iniciativa garante às pessoas surdas e com deficiência auditiva acesso pleno às políticas públicas, assegurando cidadania, autonomia e dignidade.

Durante a reunião, o secretário apresentou um panorama técnico da atuação da CIL, destacando que a ampliação dos recursos permitirá o fortalecimento da estrutura física e operacional, a aquisição de tecnologias assistivas, a capacitação continuada de profissionais e a expansão do atendimento para novas demandas.

O deputado federal elogiou o pioneirismo da iniciativa no Alto Tietê e destacou a importância de políticas públicas estruturadas voltadas à inclusão. “Quero cumprimentar o secretário pelo trabalho sério que vem sendo desenvolvido à frente da Comunicação de Suzano e da Central de Interpretação de Libras. Iniciativas como essa promovem acessibilidade real e ampliam os direitos das pessoas com deficiência. Sempre atuei em defesa das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes) e de instituições que trabalham pela inclusão social, e podem ter a certeza de que seguirei apoiando políticas públicas que garantam dignidade e igualdade de oportunidades”, afirmou Marcio Alvino.

Segundo Pavione, a ampliação da CIL está alinhada à Lei Brasileira de Inclusão (lei federal nº 13.146/2015) e integra o compromisso da gestão do prefeito Pedro Ishi com o fortalecimento das políticas públicas de acessibilidade. “A Central de Interpretação de Libras é uma política pública estruturante. Ela garante acesso à informação e aos serviços essenciais. Nosso objetivo é ampliar essa estrutura, fortalecer o atendimento e consolidar Suzano como referência regional em inclusão e acessibilidade comunicacional”, afirmou o secretário.

Por fim, Pavione agradeceu o deputado Marcio Alvino pelo apoio sempre ofertado à cidade de Suzano, ao passo em que destacou o orgulho de estar representando o prefeito Pedro Ishi na missão oficial no Distrito Federal. “Suzano tem avançado com planejamento e responsabilidade, e essa agenda é parte desse esforço permanente de buscar recursos e fortalecer nossas políticas públicas. Agradeço ao deputado Marcio Alvino pela parceria sólida com o município e pela atenção às nossas demandas. Representar o prefeito Pedro Ishi nesta missão oficial é motivo de honra e responsabilidade, especialmente quando tratamos de inclusão e acessibilidade”, concluiu.