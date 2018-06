Suzano supera SP e emite alvará para tatuagens mais rapidamente

Ao contrário do que acontece em São Paulo, os estúdios de tatuagens de Suzano não sofrem com a demora para ter a licença de funcionamento. Segundo proprietários, foi questão de dias para ter o alvará da Vigilância Sanitária. No entanto, na Capital, os tatuadores chegam a esperar até dois anos para receber a visita da inspeção e, assim, obter o documento para iniciarem os trabalhos.

O tatuador Sérgio Costa trabalha na Tradicional Tattoo Studio e disse que a liberação do documento ocorreu rápido. "Antes, trabalhava em outro lugar e tive que mudar para esse, por melhor espaço e adequação, onde foi preciso ter um novo alvará de licenciamento. Foi bem rápido tirar, não houve problemas de atraso", explicou.

Ele ainda comentou a importância de ter a licença. "É essencial para a questão de saúde. Há lugares que não têm o alvará e não atuam da forma que deveria ser. Cito isso, pois para se fazer uma tatuagem precisa fazer a descontaminação do aparelho, lavá-lo, secá-lo, embalá-lo, entre outros serviços que custa e deve ser apresentado quando a vigilância vem fazer a inspeção", disse.

O proprietário da Paroche Tattoo, Fernando Paroche, que é tatuador há 20 anos em Suzano, falou que também foi tranquilo tirar o alvará para iniciar as atividades no local. "Foi bem rápido, não tive dor de cabeça.

Para se ter ideia, houve até uma palestra no Centro de Cultura da vigilância na época, onde mostraram o espaço como exemplo de lugar apropriado".

Já o body piercing da Klash Tattoo, Cristiano Kayo, ressaltou que tem o alvará há 12 anos e que normalmente os funcionários da vigilância passam pelo local duas vezes ao ano. "Eles vem de surpresa, não tem data específica. Em relação ao documento, foi tranquilo tirar", completou.

A Vigilância Sanitária de Suzano, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, informou que a fiscalização é feita nas empresas já estabelecidas, cadastradas na Prefeitura. Além disso, destacou que as equipes também realizam ações pontuais e atendem a denúncias - principalmente em casos de estabelecimentos sem licença.

Por isso, o órgão reforça a importância da denúncia, que pode ser feita por telefone (4745-2063) ou por e-mail: visa.sms@suzano.sp.gov.br

Movimento

Os estúdios de tatuagem de Suzano estão satisfeitos com o movimento. Por dia, chegam a atender até 15 clientes. O preço mínimo para se fazer uma tatuagem atualmente na cidade custa entre R$ 80 a R$ 100.

O body piercing da Klash Tattoo, Cristiano Kayo, disse que em dias normais entre 15 a 25 clientes passam no local para fazer uma tatuagem, que no mínimo sai por R$ 80.



"O movimento é razoável em comparação ao final do ano, quando já chegamos a atender entre 30 a 60 pessoas. Temos três tatuadores trabalhando por dia", explicou.



Já na Tradicional Tattoo, o tatuador Sérgio Costa comentou que realiza três trabalhos por dia e que o preço mínimo é de R$ 100. "Cada profissional aqui no estúdio faz esse média de atendimentos. O número é menor em comparação a outros estabelecimentos porque realizamos trabalhos mais longos, que dependem de mais sessões", ressaltou.



O tatuador e proprietário da Paroche Tattoo, Fernando Paroche, falou que também atende entre dois e três clientes por dia e que o valor mínimo é o mesmo, de R$ 100. "Dependendo de como for à arte, faço um pouco a mais que essa média. Mas varia muito do tamanho, se for pequena ou grande", completou.