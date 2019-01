Suzano suspende temporariamente concurso da Saúde para 70 vagas

As Secretarias de Administração e de Saúde de Suzano suspenderam temporariamente o Concurso Público da Saúde, que seria aberto nesta segunda-feira (07/01) para contratação de 70 profissionais em diferentes áreas.

Segundo comunicado oficial, “a interrupção do certame deve-se à divergência entre a legislação específica para profissão de auxiliar de saúde bucal, regulamentada pela Lei Federal nº 11.889/2008, com a Lei Municipal nº 4.329/2010. Ou seja, enquanto a Lei Municipal exige apenas Ensino Médio Completo, o Conselho de Classe solicita pelo menos a formação técnica”.

A Prefeitura de Suzano destacou que haverá uma readequação do Concurso Público por parte da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos para que as vagas possam ser disponibilizadas o mais breve possível.

Ao todo, seriam 70 vagas, além de cadastro reserva, em 14 cargos, com salários que vão de R$ 1.908,16 a R$ 8.427,36 e benefícios como auxílio-alimentação, cesta básica e vale-transporte. As inscrições poderiam ser feitas de 7 de janeiro a 7 de fevereiro, exclusivamente pela Internet, no site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br), responsável pela organização e aplicação.

As vagas disponíveis são para as funções de Agente de Zoonoses (1), Agente Fiscal Sanitário (2), Auxiliar de Saúde Bucal (2), Assistente Social (5), Biólogo (cadastro reserva), Biomédico (1), Cirurgião Dentista 20h (3), Enfermeiro (2), Enfermeiro Plantonista (1), Engenheiro Sanitarista (1), Farmacêutico (1), Fonoaudiólogo (1), Médico Cardiologista 20h (1), Médico Cirurgião Geral 20h (1), Médico Cirurgião Geral Plantonista 24h (1), Médico Clínico Geral 10h (2), Médico Clínico Geral 20h (5), Médico Clínico Geral Plantonista 24h (2), Médico Dermatologista 20h (1), Médico do Trabalho 20h (cadastro reserva), Médico Ginecologista 10h (1), Médico Ginecologista 20h (5), Médico Neurologista 10h (1), Médico Neurologista 20h (1), Médico Oftalmologista 20h (1), Médico Pediatra 10h (1), Médico Pediatra 20h (3), Médico Pediatra Plantonista 24h (1), Médico Pneumologista 20h (1), Médico Psiquiatra 20h (4), Médico Psiquiatra Infantil 20h (1), Médico Urologista 20h (1), Nutricionista (2), Oficial de Controle de Animais (1), Psicólogo (5), Técnico em Enfermagem (5), Técnico em Farmácia (1), Técnico em Laboratório (1) e Terapeuta Ocupacional (1).