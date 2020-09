Suzano tem 13,1% do total de leitos ocupados incluindo os de Covid-19

Suzano tem apenas 13,1% na ocupação de leitos disponíveis na rede municipal, incluindo os destinados para pacientes da Covid-19 e à outras doenças. Dos 61 leitos na cidade, apenas oito estão ocupados, segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde.

De acordo com os dados, o município possui 28 leitos de enfermaria, sendo que cinco estão sendo utilizados por pacientes na cidade, o que corresponde a 17% de ocupação. Já em relação aos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), apenas um dos 11 disponíveis na rede, contando com os leitos do Hospital Previna e do leito de UTI destinado para gestantes na Santa Casa de Suzano, estão ocupados.

Já em relação aos leitos avançados, existem 22 na rede municipal, sendo 10 no Hospital de Quarentena e 12 no Pronto-Socorro Municipal. Desses, dois estão ocupados, o que representa apenas 9% de ocupação.

Segundo a Secretaria de Saúde, a ocupação de leitos por pacientes com Covid-19 tem diminuído em Suzano. Em comparação com o mês passado, a queda é de 52,9%, de 17 leitos ocupados para oito.

Boletim epidemiológico

No último boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura, a cidade atingiu a marca de 4.421 casos confirmados da doença. Além disso, 221 suzanenses já foram vitimados fatalmente pelo Covid-19. A cidade agora tem 3.162 pacientes recuperados e 85 casos suspeitos aguardam confirmação por meio de exames.

A maior incidência da doença continua acontecendo com pessoas do sexo masculino. Segundo o boletim, 50,7% dos casso confirmados são em homens. Os bairros Vila Urupês, Miguel Badra e Centro continuam sendo o maior epicentro do novo coronavírus em Suzano.

A taxa e mortalidade continua estável em 4,7%, mesma marca desse o dia 25 de agosto. Até o momento, 218 pessoas já receberam alta do Hospital de Quarentena, equipamento levantado na Arena Suzano (dentro das dependências do Parque Max Feffer) especificamente para atender pacientes com o vírus.

Os boletins são divulgados diariamente e podem ser acompanhados através do site suzanocoronavirus.com.br.