Suzano tem 23.894 eleitores com o título cancelado

Suzano tem 23.894 eleitores com o título em situação de "cancelado", conforme informou o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do estado de São Paulo na última semana.

O prazo para regularizar o título de eleitor era até o dia 6 de maio. Porém, muitas pessoas tiveram dificuldades em ir a um dos cartórios da cidade devido a pandemia do Covid-19.

Segundo informou o TRE, na lei 9.507/97, conhecida por "Lei das Eleições", em seu artigo 91, determina o dia 6 de maio como o prazo máximo para a regularização, sem possibilidade de prorrogação.

"Aqueles que não regularizaram a situação com a Justiça Eleitoral e estejam com o título cancelado não poderão votar nas eleições 2020. Poderão ter restrição de outros direitos como de obter empréstimos em instituições públicas bancárias, fazer matrícula em instituições de ensino públicas, entre outras. Estes eleitores podem buscar seu cartório eleitoral para obter uma certidão circunstanciada sobre sua situação eleitoral", informou a assessoria do tribunal.

Eleições

A eleição municipal de 2020 está em debate no Congresso Nacional. Devido a pandemia, estuda-se a possibilidade de adiar a data. O primeiro turno, que está marcado para 4 de outubro, pode ser adiado para o final de novembro ou início de dezembro.

O presidente da Câmara dos Deputado, Rodrigo Maia (DEM), e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM), estudam essa proposta.

As dificuldades, conforme já informou o DS no caderno de Nacional, deve-se ao fato de as possíveis aglomerações durante os encontros político-partidários ficarem impossibilitados de acontecer.

A partir de agosto as campanhas eleitorais estão permitidas, mas a pandemia da Covid-19 pode atrapalhar as reuniões, assim como interferir no dia da votação, pois há possibilidade de ocorrerem aglomerações.