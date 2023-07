Suzano tem 4 atropelamento na linha férrea, aponta balanço da MRS

Suzano teve quatro atropelamento/abalroamentos na linha férrea da MRS Logística no primeiro semestre de 2023.

Segundo o levantamento, o primeiro semestre fechou com um total de 70 atropelamentos e abalroamentos nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, considerando as ocorrências em passagens em nível e em trecho corrido – área operacional destinada exclusivamente à operação ferroviária, onde é proibida a presença de pessoas não autorizadas.

Os números representam um aumento de 55,55% dos casos se comparados aos do primeiro semestre de 2022, quando foram registrados 45 ocorrências.

“Promovemos, de forma rotineira, campanhas e ações de conscientização junto à comunidade, pois sabemos que o principal fator para que haja melhoria no cenário continua sendo a mudança de comportamento. Precisamos que motoristas e pedestres respeitem a sinalização e parem, olhem para os dois lados e escutem antes de atravessar a linha férrea. O trem é pesado e longo, por isso pode precisar de até 1 quilômetro para parar totalmente, não freia como um carro”, destaca o coordenador de Segurança Operacional da MRS, Pedro Peron.

Todos os casos registrados no primeiro semestre tiveram, como causa, a imprudência ou a desatenção. Em alguns municípios houve maior número de registros de atropelamentos e abalroamentos, considerando o primeiro semestre de 2023. Barra Mansa/RJ lidera a lista com 9 ocorrências, seguido de Santos Dumont/MG (5), Juiz de Fora/MG (4), Japeri/RJ (4), Suzano/SP (4) e Paraíba do Sul/RJ (4).

“O trem leva cerca de três minutos para passar por uma passagem em nível. É muito pouco tempo de espera para se expor a um risco”, pontua Peron.

Compartilhamos, abaixo, algumas recomendações de segurança:

PARA MOTORISTAS .

-Respeitar a sinalização.

-Parar, olhar sempre para os dois lados e escutar antes de atravessar a linha férrea.

-Evitar a troca de marcha no momento do cruzamento da passagem em nível .

-Evitar música alta, pois pode atrapalhar a escutar os sinais da composição .

-Jamais usar o celular enquanto conduz o veículo

PARA PEDESTRES .

-Respeitar a sinalização .

-Parar, olhar sempre para os dois lados e escutar antes de atravessar a linha férrea .

-Não fazer uso de celular, fones de ouvido ou qualquer outro dispositivo que possa desviar a atenção no momento da travessia .

-Não atravessar a linha férrea correndo, como forma de tentativa de concluir a travessia antes da passagem da composição