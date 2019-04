Suzano tem 6 celulares furtados ou roubados por dia, aponta SSP

Seis celulares foram furtados e/ou roubados por dia nos últimos dois meses em Suzano. No total, 363 telefones móveis foram subtraídos. O levantamento mostra ainda um cenário discrepante quanto aos locais e horários dos crimes: a maioria dos assaltos acontece na região Norte entre a noite e madrugada, enquanto os furtos se concentraram em bairros da área central do município. As informações estão disponíveis no portal da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Os dados mostram que 242 celulares foram roubados na cidade. A pesquisa também mostra situações diferentes em cada mês, quando o assunto são os bairros mais perigosos.

Em janeiro, por exemplo, o número de roubos de celulares computados foi de 135. A maioria ocorreu no Jardim Colorado, Sete Cruzes, Jardim do Lago, além de bairros da região Norte.

Já em fevereiro, o cenário mudou. Foram 107 telefones móveis roubados por criminosos. A maioria foi no Miguel Badra e Cidade Edson. Os demais registros anotados pela SSP são em bairros diferentes, em sua maioria, no lado Norte da cidade.

Comparado ao mesmo período do ano passado, o número de roubos de celulares caiu 8,33%. Nos dois primeiros meses de 2018, foram 264.

Furtos

Conforme publicado pelo DS na edição de quinta-feira, os furtos tiveram alta em Suzano. E o aumento é refletido no quesito de celulares levados sem que a vítima perceba. Em 2019, 121 smartphones foram subtraídos na cidade. O mês com mais ocorrência foi janeiro, com 67. Fevereiro computou 54. Isso é 7,08% maior ao da quantidade de aparelhos móveis furtados nos dois primeiros meses de 2018.

Como este tipo de crime ocorre sempre sem que haja percepção da vítima, os dados mostram que a maioria ocorreu no período da manhã ou tarde, em grande parte nos centros comerciais ou bairros próximos à região central da cidade.