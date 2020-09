Suzano tem 67 cadastros na fila para adoção de crianças

Pelo menos 67 cadastros - a maior parte deles feita por casais - aguardam na fila para adotar uma criança ou adolescente em Suzano.

Segundo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), todas essas pessoas abriram uma "ação de habilitação para adoção" para conquistar um filho adotivo.

O processo dura até quatro meses podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

Houve crescimento no número de pessoas que desejam adotar. Em abril do ano passado, conforme o DS noticiou na época com dados obtidos junto ao Fórum da cidade, 66 casais aguardavam na fila, que poderia durar até cinco anos.

O perfil mais procurado pelos pais adotivos é de crianças de até três anos ou adolescentes com idade igual ou superior a 14 anos.

Como funciona

Na ação de habilitação para adoção, os candidatos a adotar um pequeno devem se apresentar à Vara da Infância e da Juventude. Lá, eles são orientados sobre quais documentos precisam levar para dar início ao processo. Os futuros papais e mamães não precisam contratar advogado para iniciar a ação e adoção.

Com os documentos apresentados, os pretendentes passam por um curso preparatório, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O objetivo é instruí-los psicossocialmente e juridicamente, para dar prosseguimento ao processo. Os pais adotivos realizam, ainda, entrevistas no setor técnico de Psicologia e Serviço Social do Fórum.

O próximo passo é aguardar aval do Ministério Público (MP) para adoção. Quando o resultado é positivo e os laudos dos técnicos indicam que os pais estão aptos a prosseguir com a ação, o juiz da Vara autoriza a inserção dos candidatos no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, onde já podem aguardar para a adoção.