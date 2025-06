Suzano tem 8,7 mil inadimplentes; maioria é homem e deve R$ 426

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano registrou a inclusão de 8.724 pessoas como inadimplentes no último mês de maio. O termo se refere àquelas que deixaram de efetuar pagamentos no banco de dados do Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC) administrado pela Equifax Boa Vista.

Segundo a entidade, o valor médio das dívidas em maio foi de R$ 426,00. Os débitos estão distribuídos entre 52% pessoas declaradas do sexo masculino e 48% do sexo feminino.

Ainda, entre os endividados, estão pessoas de todas as idades maiores de 18 anos, dessa forma a entidade declara que existem inadimplentes de todas as faixas. Para verificar a existência de pendências, o consumidor deve comparecer à sede da Associação com um documento de identidade e solicitar a consulta no sistema.

Todos os débitos, incluindo conta de energia, água, varejistas grandes, cartão de crédito e outros, serão listados. Em alguns casos, o acordo pode ser feito diretamente pelo aplicativo “Acordo Certo” ou entrando em contato com o comércio onde a dívida foi feita.