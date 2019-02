Suzano tem dez obras da Saúde em andamento

As reformas e construções das novas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e de Saúde da Família (USFs) de Suzano, mais o Hospital Regional, somam dez obras em andamento referentes ao setor. Pelo menos quatro equipamentos públicos serão entregues até julho: inauguração dos postos do Jardim Revista e Jardim Suzanópolis e conclusão dos serviços de melhorias nos do Boa Vista e da área central, o CS II. A soma dos investimentos chega a R$ 33,3 milhões, incluindo a edificação da futura unidade hospitalar, em parceria com o governo federal.

Na Vila Amorim, a construção da UBS ainda se estende até o final do ano. A expectativa é de que pelo menos uma nova obra da Saúde seja anunciada em breve. Além disso, município também conta com as unidades do Jardim Ikeda, Vila Fátima e Miguel Badra Alto em reforma. Os reparos na UBS Boa Vista, que será transformada em um Pronto Atendimento (PA), e no CS II somam R$ 763 mil em investimentos, sendo R$ 398,7 mil para a primeira e R$ 364,3 mil para a segunda.

Os trabalhos no Hospital Regional seguem na fase de fundação da primeira etapa de construção, que compreende a edificação do setor de urgência e emergência (pronto-socorro). A obra teve início em dezembro de 2017 com investimento de R$ 28,1 milhões, sendo R$ 24 milhões do governo federal e R$ 4 milhões de contrapartida do município. Segundo a Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos da Prefeitura de Suzano, a economia nos processos licitatórios de pelo menos sete obras previstas para a Saúde chega a R$ 2,9 milhões.

A atual administração municipal já reformou pelo menos seis unidades: Jardim Europa, Jardim Maitê, Parque Residencial Casa Branca, Jardim Natal, Tabamarajoara e Eduardo Nakamura, no Miguel Badra Baixo. Além disso, inaugurou o novo prédio da Unidade de Saúde da Família (USF) do Jardim Brasil e do Centro de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e revitalizou o Pronto Atendimento (PA) de Palmeiras e o Pronto-Socorro Municipal (PS), Adulto e Infantil.