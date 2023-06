'Suzano tem lugar especial na história da imigração japonesa', afirma cônsul

Durante a sessão solene realizada em homenagem aos 115 anos da imigração japonesa, o cônsul-geral do Japão em São Paulo, Ryosuke Kuwana, afirmou que a cidade “tem lugar especial” na história da vinda dos imigrantes para o Brasil.

Ele parabenizou a Casa de Leis por homenagear “os pioneiros japoneses que, com imensa coragem e esperança, deixaram o Japão guiados por um único sonho: construir uma vida melhor”. O Plenário e a Galeria do Legislativo estavam decorados com temática japonesa.

A sessão solene homenageou 26 representantes da colônia japonesa de Suzano: Akeru Yamamoto Doy, Akiko Yorinori Sakamoto, Cecília Kazuyo Sako Higashi, Fumio Kitagawa, Jorge Ikuo Oda, Jozi Kitagawa, Kaneji Ishibashi, Kazue Huzil, Keiko Shimada Anraku, Kiyofumi Hatanaka, Liana Noriko Shibata Fukamizo, Machiko Ichihara Ueno, Makoto Hasegawa, Maria Satiko Manabe Takayama, Nilda Reiko Kusunoki, Oswaldo Issamu Aihara, Sadako Igari Yoshida, Satiko Kagohara Kikuti, Shizuo Nakashima, Shunske Nakajima, Takashi Inoue, Tomie Morikuni Nakamura, Tomoko Hoçoya Koga, Tomoko Uchiya, Wilson Roberto Tayra e Yukio Haguiara.