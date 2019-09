Suzano tem mais de 6 mil pacientes aguardando cirurgia

Informações da Secretaria Municipal de Saúde aponta que Suzano tem 6.126 pacientes em lista de espera do Sistema Único de Saúde (SUS) para realizar cirurgia. Os números são de pacientes adultos e idosos, divididos entre nove tipos diferentes de cirurgias. Em 2018, foram 3.301 agendamentos de primeira consulta para avaliação cirúrgica.

Segundo a secretaria, a realização da cirurgia é responsabilidade do Estado, e o município apenas proporciona o atendimento das primeiras consultas. Antes da realização de qualquer cirurgia, é necessário que a pessoa passe por uma série de exames para constatar se não haverá problemas durante ou após o procedimento cirúrgico. Porém, a realização da cirurgia é a cargo do governo estadual.

Entre os nove tipos de cirurgias, as de origem oftalmológicas possuem mais pacientes aguardando. São 2.234 pessoas na lista de espera. As cirurgias oftálmicas são para pessoas com problemas de cataratas, pterígio e calázio.

Em segundo lugar, aparecem pacientes com problemas otorrinos. Em geral são pacientes que precisam remover as amídalas (cirurgia amigdalectomia). O número de pacientes aguardando esse procedimento é de 996.

As cirurgias ortopédicas aparecem em seguida, com 821 pacientes aguardando. Essas cirurgias são, na maioria dos casos, pessoas que precisam colocar prótese.

Cirurgias ginecológicas registram 562 pacientes em lista de espera. Esse procedimento cirúrgico envolve pessoas com mioma ou endometriose.

Em seguida temos pacientes que aguardam por cirurgias neurológicas e vasculares. Os dois procedimentos possuem semelhança em número de pacientes na lista de espera. Cirurgias neurológicas apresentam 477 pacientes, e envolve na maioria dos casos, cirurgias para hérnia de disco. As cirurgias vasculares registram 470 pacientes, e envolve cirurgias de varizes. Cirurgias plásticas e cirurgias de cabeça e pescoço também registram números semelhantes. Respectivamente aguardam pela cirurgia 235 e 227 pacientes. As cirurgias plásticas envolvem pessoas de pós bariátrica ou flacidez abdominal pós-parto. Enquanto as cirurgias de cabeça e pescoço são para nódulo na tireóide.

Em último lugar aparece a cirurgias urológicas, contabilizando 104 pacientes na fila. Essa cirurgia envolve problemas com a próstata (hiperplasia prostática).

Segundo a Secretaria de Saúde, em 2019 já foram realizadas 3.398 agendamentos da primeira consulta.

Crianças

O número de crianças que aguardam por cirurgia era de 655. Desse total, 407 já passaram pelo primeiro atendimento clínico e 248 ainda aguardam. Mas como citado nesta reportagem, a realização da cirurgia é a cargo do governo estadual.

Em 2018 foram agendadas 299 cirurgias pediátricas.