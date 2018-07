Suzano tem mínima de 8ºC, mas temperatura deve subir hoje

A temperatura deve ficar um pouco mais alta a partir desta quinta-feira (12) em Suzano. Segundo a meteorologista do Climatempo, Josélia Pegorim, o sol aparecerá com força à tarde. Contudo, ela afirmou que os suzanenses devem continuar se agasalhando para enfrentar noites e manhãs frias que durarão até domingo (15). Possibilidade de chuva, pelo menos até segunda-feira (16), foi descartada.

A cidade registrou temperatura mínima de 8º graus e máxima de 16º graus nesta quarta-feira (11). O dia era de sol ao amanhecer, mas com nevoeiro. À tarde havia muitas nuvens, porém sem chuva. Durante a noite o tempo ficou firme, e atingiu 9º graus.

Josélia Pegorim explicou que a baixa temperatura instalada em Suzano se deve a passagem de uma frente fria, que trouxe bastante umidade para a grande São Paulo. "Desde a última terça-feira o céu está nublado e chegou até garoar. Junto veio também uma massa de ar frio de origem polar bastante intensa. Por isso, houve a queda de temperatura tão acentuada. A combinação de ar polar intenso com a falta do sol - céu nublado -, fez com que à tarde de terça-feira fosse muito fria. Na quarta-feira ainda tivemos a situação de tarde fria. Esse ar será sentido também nesta quinta-feira. O amanhecer será gelado com temperatura abaixo de 10º graus em toda a grande São Paulo", comentou.

Para esta quinta-feira (12), a previsão mostra a temperatura entre 8º a 17º graus. O tempo deve ser ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. A noite deverá ter céu limpo. "É possível que haja formação de nevoeiro de manhã em Suzano. O tempo ficará nublado e depois aparecerá o sol com força na parte da tarde”, completou a meteorologista.