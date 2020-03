Suzano tem novo caso de suspeita de coronavírus confirmado; paciente veio da Itália

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que, depois do descarte de três casos suspeitos para o novo coronavírus no município, um novo caso suspeito foi notificado.

Desta vez, é uma paciente de 25 anos que chegou da Itália e apresentou sintomas. Ela também procurou o Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo, em Mogi das Cruzes, onde teve material coletado para exame no Instituto Adolfo Lutz.

A paciente foi submetida aos protocolos determinados pelo Ministério da Saúde e a Vigilância Epidemiológica de Suzano acompanha o caso. A jovem segue em isolamento domiciliar até o resultado de o exame ser divulgado.

A Secretaria Municipal de Saúde continua reforçando as orientações à população para evitar a transmissão de doenças respiratórias: higienizar as mãos constantemente, cobrir nariz e boca com lenço ou o braço ao espirrar ou tossir, além de evitar aglomerações.

Estas dicas já foram intensificadas nas unidades de saúde, nas escolas municipais e em locais de grande circulação de pessoas, inclusive com a distribuição de material educativo.