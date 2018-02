Suzano tem novo secretário municipal de Educação

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) anunciou nesta quinta-feira (1º) o novo secretário de Educação, Leandro Bassini, que até então atuava como diretor da pasta, assumirá o cargo no lugar de Nazih Youssef Franciss, que solicitou seu desligamento do governo por razões particulares. Apesar da oficialização da troca, não haverá mudanças na equipe atual, prevalecendo a continuidade do trabalho que vem sendo realizado desde o início da atual gestão.

O anúncio foi feito em dois momentos, pela manhã e à tarde, no Complexo Educacional Mirambava, para mais de 1,5 mil educadores (750 em cada período), entre diretores, coordenadores, supervisores de ensino e professores. Durante sua fala, o prefeito deixou claro que Bassini não é interino nem estará na função em exercício, mas que já é de fato e oficialmente o novo secretário municipal de Educação.

“O professor Leandro está assumindo a função a partir de hoje (1º) e vai dar continuidade ao nosso planejamento para a Educação. Ele e eu temos uma responsabilidade muito grande pela frente, juntamente com vocês. Por isso, peço o apoio de todos novamente. E também garanto que a equipe não vai mudar. Será dado andamento a esse importante trabalho que começamos em 2017”, discursou Ashiuchi.

Na oportunidade, o prefeito também agradeceu o empenho de Nazih durante sua passagem pela pasta. “Fico triste pela saída dele, que é um grande amigo e empresário suzanense, mas também feliz por ter um profissional tão capacitado como o Leandro para assumir à altura. O Nazih precisa de um tempo maior para administrar as empresas dele e da família. Já vínhamos conversando há algum tempo sobre isso. Mas agradeço em público seu comprometimento e sua dedicação, pois ele deixou engatilhados muitos projetos e ações, como a entrega de materiais e uniformes escolares completos e a evolução salarial dos profissionais da rede”, comentou.

Nazih retribuiu o agradecimento e a confiança depositada pelo prefeito no seu trabalho e afirmou que o período em que esteve secretário foi bastante importante para a sua evolução profissional. “Deixo a Educação depois de 13 meses com um sentimento de dever cumprido. Chega um momento na vida em que precisamos tomar decisões. As empresas que tenho começaram a sentir minha falta depois que assumi como secretário e percebi que era o momento de voltar a minha dedicação integral a elas, da mesma forma que fiz enquanto estive na pasta”.

Ainda desejou sorte ao seu sucessor e disse que Bassini tem total condição de assumir o cargo com eficiência. “Sou grato também aos funcionários da rede, de muita qualidade e que me receberam muito bem. Nos ajudaram em várias conquistas, principalmente em moralizar e humanizar a Educação, colocar em ordem a fila das creches, inaugurar unidades, retomar obras, reabrir espaços como este (Mirambava) e ampliar a oferta de vagas. Mas mesmo com a minha saída continuarei à disposição do governo para ajudar e apoiar”, completou.

Para Bassini, assumir como secretário de Educação será um desafio grande que está disposto a enfrentar. Os objetivos a partir de agora são a produção de material didático de apoio para os professores, como maneira de incentivar uma formação ativa e contínua que agregue valores; dar tranquilidade legal em relação a todos os processos envolvendo o quadro que estão em andamento; promover a organização curricular para incentivar os educadores a repensarem o trabalho que é realizado nas escolas; entre outros.

“O ser político projeta o que se quer para o futuro. Vamos sonhar e fazer juntos. Vamos avançar mais. Fizemos a base, a sustentação, e tiramos os obstáculos, porque a situação que encontramos quando chegamos era caótica. Agora temos um caminho mais fácil, porém há muito a ser feito e este será um processo de médio e longo prazos, principalmente a modernização da rede”, disse Bassini. Em seguida ele fez uma pequena apresentação aos presentes sobre Educação e o que pode ser implementado na rede.

Perfil

Leandro Bassini é graduado em História e pós-graduado em História Econômica, ambos pela Universidade de São Paulo (USP). Lecionou e foi coordenador e diretor nas redes particular e pública, tanto para alunos dos ensinos fundamental e médio como para estudantes do antigo Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério (Cefam). Atuou como professor universitário durante 25 anos nos cursos de História, Pedagogia e Jornalismo de uma instituição de nível superior em Mogi das Cruzes. Também foi diretor em uma faculdade particular de Suzano e trabalhou durante oito meses na Secretaria de Educação da Prefeitura de Itaquaquecetuba. Desde janeiro de 2017 era diretor da pasta de Educação suzanense, a convite do agora ex-secretário Nazih Youssef Franciss.