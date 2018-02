Suzano lidera aumento regional de repasse do IPVA no Alto Tietê

Suzano registrou no último ano um crescimento de 5,5% no valor repassado pela Secretaria Estadual da Fazenda, referente à arrecadação do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). A taxa suzanense foi a que mais variou na região em comparação a 2016, passando de R$ 32,2 milhões para R$ 34 milhões. Contudo, Mogi das Cruzes ainda é a cidade que mais fatura com o imposto. Em 2017, o repasse mogiano chegou a R$ 71,9 milhões, o que representa um crescimento de 0,7% em relação ao valor recebido no ano anterior.

O repasse do IPVA em Biritiba-Mirim cresceu R$ 101.6 mil, entre 2016 e 2017, o que gerou o segundo maior aumento da região, com 4,5%. Em seguida aparece o valor recebido pela prefeitura de Santa Isabel, com uma variação percentual de 3,4%. Outro município que teve um crescimento significativo foi Salesópolis, onde o acréscimo de R$ 55,4 mil representou o aumento de 3,3%.

Nos municípios de Arujá, Mogi, Itaquaquecetuba e Ferraz de Vasconcelos o crescimento do valor recebido foi inferior a zero. Já em Guararema e Poá, o repasse em 2017 foi menor em comparação ao ano anterior. Na primeira cidade, a taxa decaiu -0,2%. Na prefeitura poaense a redução foi R$ 238,1 mil, o que significa queda de -1,7%, em relação a 2016. Em todo o Alto Tietê, a última soma anual foi de R$ 191,8 milhões transferidos pelo Estado.

Janeiro

Em 2018, o primeiro repasse da Secretaria da Fazenda está fixado a R$ 69,8 milhões para a região. Mogi é recebeu 41,1% deste valor, Suzano tem 17,3% e Itaquá 12,4%. Os outros 29,2% do dinheiro transferido ao Alto Tietê, em janeiro, estão divididos entre os demais municípios.