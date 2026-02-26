Suzano tem programação integrada com mais de 25 ações no Mês da Mulher

A Prefeitura de Suzano promoverá, entre os dias 1º e 28 de março, uma programação especial em celebração ao Mês da Mulher Suzanense. Mais de 25 atividades serão realizadas em equipamentos públicos de diferentes regiões da cidade, contemplando ações culturais, atendimentos de saúde, práticas esportivas, encontros institucionais e iniciativas de incentivo ao empreendedorismo. A agenda é voltada prioritariamente ao público feminino, com parte dela aberta à população em geral.

A abertura das atividades ocorre neste domingo (01/03), das 13 às 17h30 horas, com o “Samba no Parque – Edição Especial Mulheres”, no Pavilhão Afro Zumbi dos Palmares, no Parque Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador). Haverá apresentações de Wal Serra, Yvany Coelho e da banda Samba das Minas, reunindo repertório voltado ao protagonismo feminino no gênero. O evento é gratuito e aberto ao público. A iniciativa também terá a Feira Afro, com exposição e comercialização de peças artesanais e acessórios, ampliando o espaço para empreendedoras e fortalecendo a economia criativa local.

Na quarta-feira (04/03), às 19 horas, o Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 – Centro) inicia a programação do projeto “Lugar de Mulher é no Cinema!”, que ocorrerá no mês de março, sempre no mesmo horário. A proposta é destacar produções dirigidas e produzidas por mulheres, ampliando o acesso ao audiovisual com protagonismo feminino.

A sessão de abertura contará com a exibição de “Onde a Terra Me Escreve”. Já em 11 de março, serão apresentados “Dogma” e “Zulmira”. Já na quinta-feira seguinte (19/03), a programação inclui “Os Últimos Dias de Bárbara Miller” e “Queijo e Azeitona”. Encerrando o ciclo, na última quarta-feira do mês (25/03), serão exibidos “Jujuba e a Pipa da Esperança” e "O Mito da Criação". Todas as sessões são gratuitas e abertas ao público.

Na sexta-feira (06/03), às 18 horas, será realizada a abertura da exposição “Limpa a cultura de vocês aí!”, da artista Ivonete Cavalcante, com curadoria de Cind Octaviano, também no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi. A mostra permanecerá aberta para visitação até 27 de março, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas.

Já nos dias 7, 14 e 20 de março, das 8 às 16 horas, a Secretaria Municipal de Saúde realiza o “Dia D da Saúde da Mulher”, com atendimentos voltados exclusivamente ao público feminino, priorizando ações de prevenção, orientação e acompanhamento em diferentes regiões do município.

No sábado (07/03), a mobilização ocorrerá simultaneamente em três locais: na Unidade Básica de Saúde (UBS) José Mariano Souza Coutinho Júnior (rua Assembleia de Deus, 479 – Jardim Colorado); na Unidade de Saúde da Família (USF) Manuel Evangelista Oliveira (rua Turquia, 501 – Jardim São José); e na Unidade de Saúde da Família (USF) Vereador Gregório Bonifácio da Silva (rua Nicácio da Silva Bastos, 75 – Parque Buenos Aires).

No dia 14 (sábado), a ação será concentrada na Clínica da Família (avenida Jaguari, 37 – Cidade Boa Vista). E na quinta-feira seguinte (20/03), o atendimento ocorrerá na Clínica da Mulher (rua Kazuo Kajiwara, 91 – Parque Santa Rosa), unidade de referência no atendimento especializado à saúde feminina.

O Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março (domingo), contará com programação ao longo do dia no Parque Max Feffer. Às 10 horas, será realizado o plantio de 50 mudas de árvores nativas, por meio do projeto “Árvore FamiliAR”, iniciativa que incentiva a ampliação da cobertura vegetal no município e a participação da população em ações de preservação ambiental. A ação será especialmente dedicada às mães solo, valorizando sua força e protagonismo.

Já no período da tarde, das 13 às 18 horas, ocorre o “Rock no Parque – Edição Especial Mulheres”, com apresentações das bandas Samsara, Mitika Rock, {Des}Concerto – Pitty Cover e Tina Turner Tribute Brasil. O evento é gratuito e também será no Parque Max Feffer, no Pavilhão Afro Zumbi dos Palmares.

Dando sequência às agendas, na segunda-feira (09/03) serão realizadas duas ações direcionadas às servidoras municipais. Às 8 horas, haverá um café da manhã com as colaboradoras da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, na sede da pasta, como um momento de integração e reconhecimento pelo trabalho desenvolvido no dia a dia dos serviços urbanos.

No período da tarde, às 14 horas, o Cineteatro Wilma Bentivegna recebe a Roda de Afeto, promovida pelo Núcleo de Acompanhamento aos Servidores (NAS), com proposta de escuta, acolhimento e diálogo voltado ao público feminino do funcionalismo municipal.

Nos dias 11, 13, 24, 25 e 26 de março será realizada a série “A Tarde é Delas”, com atividades culturais descentralizadas em diferentes equipamentos públicos do município, ampliando o acesso da população às ações do Mês da Mulher nos bairros.

A programação ocorrerá na Casa de Cultura Professor Luiz Antonio da Silva (rua Manoel Ramos, 14 – Parque Palmeiras); no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 – Centro); no Centro Cultural Colorado Monteiro Lobato (rua Domingos Vitorino, 68 – Jardim Cacique); no Centro Cultural Nelson da Cruz (rua Dr. Artur Saboya, 389 – Cidade Boa Vista); no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Alberto de Souza Candido (rua Teruo Nishikawa, 570 – Jardim Gardênia Azul); e no Centro Cultural Fumiko Fukushima Katsumata (rua Getúlio Moreira de Souza, 30 – Parque Residencial Casa Branca).

Por sua vez, em 12 de março (quinta-feira), a programação prevê, às 8 horas, um café da manhã com as servidoras da Secretaria Municipal de Cultura, no Anfiteatro Orlando Digenova e no Casarão das Artes, como momento de integração e valorização das profissionais da pasta. No mesmo dia, às 15 horas, será realizada uma atividade esportiva com pilates no Complexo Poliesportivo Paulo Portela (rua Barão de Jaceguai, 375 – Centro), aberta ao público feminino e à população em geral. A iniciativa tem como objetivo incentivar a prática de atividades físicas, promover o bem-estar e reforçar a importância do cuidado com a saúde física e mental. A aula será conduzida por profissional da área, em um momento pensado para proporcionar qualidade de vida, integração e valorização das mulheres dentro da programação especial.

Já no dia seguinte, sexta-feira (13/03), o Sebrae Móvel estará no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 – Centro), das 10 às 16 horas, oferecendo orientações gratuitas sobre formalização, gestão e planejamento de negócios, com atendimento voltado também às mulheres interessadas em empreender ou fortalecer suas atividades econômicas.

No sábado (14/03), das 8 às 19 horas, será realizado o “Girls Skate Jam”, na pista de skate do Parque Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador). A atividade integra a programação esportiva do Mês da Mulher e será voltada ao público feminino, com participação aberta ao público em geral. A proposta é incentivar a presença das mulheres nas modalidades urbanas, promovendo integração entre praticantes, apresentações e momentos de convivência ao longo do dia, em espaço público estruturado para a prática do esporte.

No domingo (15/03), das 13 às 17h30, o Parque Max Feffer recebe o “O Palco é Delas”, encontro musical que integra as atividades. O objetivo é destacar a presença feminina na cena musical, reunindo artistas que representam diferentes estilos e trajetórias. A atividade contará com apresentações de Zanah, Lili, Veronica Gissi e banda, em evento gratuito e aberto ao público, voltado à valorização da produção artística protagonizada por mulheres.

A agenda contempla ainda a Oficina de Bordado Sashiko, que será realizada no dia 17 de março (terça-feira), das 9 às 17 horas, no Casarão da Memória (rua Campos Salles, 547 – Centro). A atividade propõe a vivência da técnica tradicional japonesa de bordado, reconhecida pelo uso de padrões geométricos e pelo reaproveitamento de tecidos, unindo expressão artística e valorização cultural.

As participantes terão contato com noções teóricas e práticas da técnica ao longo do dia, com pausa para almoço, em ação voltada ao público feminino. As inscrições devem ser realizadas previamente pelo telefone (11) 4748-6949 ou presencialmente no próprio Casarão da Memória, respeitando o limite de vagas.

Acesso

Com esta programação, a Prefeitura de Suzano tem como meta concentrar, ao longo do mês, ações que ampliem o acesso das mulheres a serviços públicos, espaços culturais e atividades comunitárias, fortalecendo a presença feminina nos diferentes territórios da cidade. Os detalhes de cada atividade serão divulgados nos canais oficiais conforme a proximidade das datas.

O prefeito Pedro Ishi reforçou que a programação foi construída de forma integrada entre as secretarias, com foco na ampliação do acesso às políticas públicas e na descentralização das atividades. “Estruturamos uma agenda que vai além das homenagens simbólicas. Estamos levando ações de saúde, cultura, meio ambiente, esporte, empreendedorismo e fortalecimento institucional para diferentes regiões da cidade, garantindo acesso e ampliando oportunidades. A presença das mulheres nos espaços públicos, nas atividades culturais e nas políticas municipais precisa ser permanente, e essa programação reafirma essa diretriz da nossa gestão”, afirmou o chefe do Executivo.

Programação – Mês da Mulher Suzanense

01/03 (domingo)

• 13 às 17h30 – Samba no Parque – Edição Especial Mulheres

Local: Parque Max Feffer – Pavilhão Afro Zumbi dos Palmares

04/03 (quarta-feira)

• 19 horas – Lugar de Mulher é no Cinema! – Exibição: “Onde a Terra Me Escreve”

Local: Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi

06/03 (sexta-feira)

• 18 horas – Abertura da exposição “Limpa a cultura de vocês aí!”

Local: Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi

07/03 (sábado)

• 8 às 16 horas – “Dia D da Saúde da Mulher”

Locais: UBS José Mariano Souza Coutinho Júnior, USF Manuel Evangelista Oliveira e USF Vereador Gregório Bonifácio da Silva

08/03 (domingo)

• 10 horas – Plantio de 50 mudas – Projeto “Árvore FamiliAR”

Local: Parque Max Feffer

• 13 às 18 horas – Rock no Parque – Edição Especial Mulheres

Local: Parque Max Feffer

09/03 (segunda-feira)

• 8 horas – Café com servidoras da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos

• 14 horas – Roda de Afeto – Núcleo de Acompanhamento aos Servidores

Local: Cineteatro Wilma Bentivegna

11/03 (quarta-feira)

• 14 horas às 16h30 – “A Tarde é Delas”

Local: CEU Jardim Gardênia Azul

• 19 horas – Lugar de Mulher é no Cinema! – Exibição: “Dogma” e “Zulmira”

Local: Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi

12/03 (quinta-feira)

• 8 horas – Café com servidoras da Secretaria de Cultura

• 15 horas – Aula de Pilates

Local: Complexo Poliesportivo Paulo Portela

13/03 (sexta-feira)

• 10 às 16 horas – Sebrae Móvel

Local: Paço Municipal

• 14 horas às 16h30 – “A Tarde é Delas”

Local: Centro Cultural Fumiko Fukushima Katsumata

14/03 (sábado)

• 8 às 16 horas – Dia D “Saúde da Mulher”

Local: Clínica da Família

• 8 às 19 horas – “Girls Skate Jam”

Local: Parque Max Feffer

15/03 (domingo)

• 13 horas às 17h30 – “O Palco é Delas”

Local: Parque Max Feffer

17/03 (terça-feira)

• 9 às 17 horas – Oficina de Bordado Sashiko

Local: Casarão da Memória

19/03 (quinta-feira)

• 19 horas – Lugar de Mulher é no Cinema! – Exibição: “Os Últimos Dias de Bárbara Miller” e “Queijo e Azeitona”

Local: Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi

20/03 (sexta-feira)

• 8 às 16 horas – Dia D “Saúde da Mulher”

Local: Clínica da Mulher

24/03 (terça-feira)

• 14 horas às 16h30 – “A Tarde é Delas”

Local: Casa de Cultura Professor Luiz Antonio da Silva

25/03 (quarta-feira)

• 14 horas às 16h30 – “A Tarde é Delas”

Local: Centro Cultural Nelson da Cruz

• 19 horas – Lugar de Mulher é no Cinema! – Exibição: “Jujuba e a Pipa da Esperança” e “O Mito da Criação”

Local: Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi

26/03 (quinta-feira)

• 14 horas às 16h30 – “A Tarde é Delas”

Local: Centro Cultural Colorado Monteiro Lobato