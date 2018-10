Suzano tem seção sorteada para votação paralela no TRE-SP

A seção 310, da Zona Eleitoral 181ª, sediada na EMEIF Amália Maria de Jesus foi sorteada para a votação paralela na sede do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP). Esta é a primeira vez que Suzano é escolhida para a auditoria da Justiça Eleitoral, a medida confirmar a segurança da urna eletrônica e consiste na simulação da votação com urnas oficiais alimentadas com as listas oficiais de candidatos e de eleitores. As pessoas que votam nesta seção não precisam se preocupar, a votação ocorre normalmente no colégio eleitoral.

A chefe da 181ª Zona Eleitoral, Imaculada Pires Conceição explica que a auditoria simultânea consiste na comparação entre os votos na urna eletrônica e votos anotados em cédula de papel. Há 30 anos de trabalho, esta é a primeira vez que Imaculada se depara com o sorteio de uma seção suzanense. Segundo o TRE-SP, ao todo, o Estado conta com quase 90 mil seções, das quais apenas quatro são escolhidas. "Tenho total confiança nos resultados", diz Imaculada. A última auditoria no cartório, antes do segundo turno, ocorreu terça-feira, na presença do juiz e da promotoria para a verificação das urnas 187 e 436.

O transporte das urnas eleitorais às respectivas escolas aconteceu ontem, a partir das 12h30. A ação contou com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), Polícia Militar (PM) e agentes de trânsito. Veículos e funcionários também foram disponibilizados pela administração municipal, conforme as atividades já verificadas no primeiro turno, ocorrido no início do mês.