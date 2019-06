Suzano tenta combater descarte de lixo em estradas

A Prefeitura de Suzano realiza ações para tentar impedir o descarta de lixo em estradas da cidade. As mais afastadas de Suzano, como a Estrada dos Fernandes, a Estrada Santa Mônica e a Estrada Pau a Pique têm sido usadas para descarte de lixos. Em grande parte, os principais lixos descartados são sacos plásticos, entulhos e maços de cigarro. Porém, na Estrada Pau a Pique foi o local onde encontraram mais pontos de descarte de lixo.

Os principais tipos de lixos são alimentos, sacos plásticos, caixas de papelão e isopor. O local é de pouco movimento, o que facilita o descarte dos lixos. O agricultor e morador da Estrada dos Fernandes, Roberto Machado, reclama das condições da via.

"Aqui sempre jogam muito lixo. No portão da minha casa, por exemplo, sempre vive com lixo. Feirantes descartam alimento aqui, e até lixo químico eu já encontrei. O problema é que muitos pedestres colocam fogo no lixo", reitera Machado, que passa diariamente pela Estrada Pau a Pique.

Prefeitura

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos esclareceu, por meio de nota, que já vem realizando nesses e em outros locais do município, ações para impedir o descarte irregular de lixo residencial e de entulho. A Prefeitura disse que enviará equipes para apurar as condições e tomar as devidas providências.

Com iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente, o novo Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, já passou por revisão e por audiência pública. A secretaria também vai implantar, ainda neste mês, o Programa Caçamba Verde. O intuito é criar um sistema de gerenciamento de empresas de caçambas.

A Prefeitura ainda faz apelo à população, para que evitem o descarte irregular de lixo e denunciem ao avistar tais práticas. A denúncia pode ser pelo telefone da fiscalização de Posturas, no (11) 4745-2046 - o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Também é possível ligar no plantão da GCM: 153 ou 4745-2150 (24 horas).