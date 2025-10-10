Suzano terá 150 vagas de estágio para alunos do Ensino Médio

A Prefeitura de Suzano firmou mais uma importante parceria com o governo do Estado para incentivar a inserção de jovens no mercado de trabalho. A cidade contará com 150 novas vagas de estágio, disponibilizadas por meio do Centro de Integração Empresa Escola (Ciee). A iniciativa beneficiará estudantes do ensino médio técnico que buscam sua primeira experiência profissional, fortalecendo a política municipal de geração de emprego e renda. O anúncio foi feito durante a manhã desta quinta-feira (09/10) no gabinete do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa.

Do total de vagas, 50 serão destinadas ao Poder Público municipal e cem para atuação no setor privado, com atuação em empresas instaladas na cidade. As oportunidades fazem parte do programa Bolsa do Ensino Técnico e Profissional (Beem), uma ação estadual voltada a fortalecer o ensino profissionalizante, combater a evasão escolar e aproximar os estudantes do mercado de trabalho.

O programa é voltado a alunos matriculados nos 2º e 3º anos do Ensino Médio Técnico, com frequência escolar mínima de 85% e idade a partir de 16 anos. Os candidatos passarão por uma triagem baseada no desempenho acadêmico, proximidade do local de estágio e compatibilidade de horários com as aulas. As empresas participantes poderão escolher entre diferentes cursos técnicos, como Administração, Logística, Ciência de Dados, Desenvolvimento de Sistemas, Vendas, Hospedagem, entre outros.

Segundo o secretário de Governo de Suzano, Alex Santos, a adesão ao programa reforça o compromisso da atual gestão em criar caminhos concretos para o desenvolvimento da juventude. “Essa parceria é mais uma demonstração de que estamos atentos às demandas dos jovens suzanenses. Muitos deles estão em busca da primeira oportunidade, e o programa vem para abrir portas, valorizar o estudo e gerar esperança. É uma política pública que une educação, trabalho e cidadania”, afirmou.

As vagas terão duração de até seis meses, com carga horária de 20 horas semanais, distribuídas em jornadas de até quatro horas diárias, e contarão com bolsa-auxílio compatível com o mercado, seguro contra acidentes pessoais, auxílio-transporte e recesso remunerado proporcional. O programa será custeado integralmente pelo governo estadual durante o período de vigência.

As empresas interessadas em receber estagiários podem se inscrever até o dia 21 de novembro. Os cadastros devem ser feitos por telefone por meio do número (11) 4742-9579, ou presencialmente na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, localizada no Centro Unificado de Serviços (Centrus) da avenida Paulo Portela, 210, no centro.

O prefeito Pedro Ishi ressaltou o impacto social e econômico da iniciativa. “Suzano tem se destacado por investir em programas que unem formação e oportunidade. Essa parceria com o Governo do Estado e o Ciee mostra que acreditamos no potencial da nossa juventude. Com essas 150 vagas, estamos não apenas gerando trabalho, mas também oferecendo aprendizado, autonomia e perspectivas de futuro para os nossos jovens”, declarou o prefeito.

Além de oferecer experiência prática, o programa busca reduzir a evasão escolar, aumentar a empregabilidade e estimular o protagonismo juvenil, conectando os jovens às demandas reais do mercado de trabalho.