Suzano terá ações de conscientização durante a Semana Nacional de Trânsito

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano realizará uma série de ações em referência à Semana Nacional de Trânsito a partir desta terça-feira (18). A campanha de conscientização ocorrerá até 25 de setembro (terça-feira), tanto nas vias públicas como também nas escolas municipais e estaduais, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e a Diretoria Regional de Ensino.

O trabalho consistirá principalmente na distribuição de panfletos e informativos em diversos pontos da cidade. Neste ano o tema é “Nós Somos o Trânsito”, com o objetivo de chamar a atenção ao fato de que pedestres, motoristas, motociclistas, ciclistas e passageiros estão todos integrados à segurança no tráfego e que as responsabilidades de cada um não estão separadas.

Já nas escolas haverá atividades de conscientização de crianças e adolescentes sobre a importância do assunto. Além disso, serão promovidas ações nos principais cruzamentos da região central. Nas ruas General Francisco Glicério e Benjamin Constant ocorrerão pequenas intervenções artísticas em pontos de travessia onde há faixas de pedestre com participação de atores, a partir de uma parceria com a Secretaria Municipal de Cultura.

Segundo a direção da pasta, as equipes atuarão no município levando em conta as determinações do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, no que se refere também ao período eleitoral, e já estão desenvolvendo o calendário de Educação do Trânsito de 2019. “A responsabilidade de todos os envolvidos no trânsito é fundamental. Condutores, ciclistas e pedestres têm sua parcela de responsabilidade por um trânsito mais humano e menos violento”, afirmou o secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Valdemar Galo.