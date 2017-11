Suzano terá ações do Novembro Azul em todos os postos de saúde

A Prefeitura de Suzano preparou para este mês uma série de ações em referência à campanha Novembro Azul. Depois de outubro ter sido marcado pela campanha de mobilização para prevenção do câncer de mama, conhecida como Outubro Rosa, agora é a vez dos homens. O mês de novembro é internacionalmente dedicado às ações relacionadas ao câncer de próstata e à saúde masculina.

Para isso, a Secretaria Municipal de Saúde mobilizará todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) na oferta de exames PSA, a partir da coleta de sangue em laboratório para diagnosticar alterações na próstata, como prostatite, hipertrofia benigna ou câncer, por exemplo. A expectativa é que cada unidade realize cem coletas durante a campanha, que tem como público-alvo homens acima de 45 anos.

Ações descentralizadas também serão executadas ao longo do Novembro Azul. Um posto volante será fixado no Largo da Feira aos sábados para coleta de exames. Nesse caso, o resultado vai para a unidade mais próxima da casa do paciente. Todos os servidores públicos municipais terão a oportunidade de fazer o PSA, por meio de estruturas montadas nos prédios públicos.

A administração municipal também estabeleceu uma parceria com várias Organizações Não-Governamentais (ONGs) da cidade para a realização de palestras e coleta de exames. No mês de dezembro, também será promovido um mutirão para o acolhimento de casos de exames alterados.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Luis Cláudio Rocha Guillaumon, a intenção da campanha é conscientizar o público masculino, em especial homens acima de 45 anos, sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. “Estamos mobilizando todos os postos de saúde, unidades descentralizadas e também parcerias com entidades para impulsionarmos a oferta desses exames preventivos. Outra atuação importante será a divulgação por meio de cartazes, faixas e outros materiais publicitários. Para concluirmos essa divulgação, também providenciaremos a iluminação de vários pontos da cidade na cor azul, temática da campanha”, comentou o chefe da pasta.

Palestra

A Secretaria de Saúde promoverá nos dias 7 de novembro (terça-feira), às 13 horas, e 8 de novembro (quarta-feira), às 8h30, no auditório da Faculdade Piaget, uma palestra com urologistas destinada aos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares comunitários de saúde, médicos generalistas, pediatras e clínicos gerais que trabalham nas UBSs e nas Unidades de Saúde da Família (USFs). A capacitação terá como enfoque temas urológicos na atenção básica.