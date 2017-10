Hospital inaugura Centro Cirúrgico e anuncia 300 vagas de hemodiálise em Suzano

A partir do próximo ano será realizado tratamento de hemodiálise no Hospital Santa Maria, em Suzano. Além de ser destinado aos pacientes de convênio particular, o serviço deverá ser incluso ao Sistema Único de Saúde (SUS). Cerca de 300 pacientes serão atendidos a nível ambulatorial. Avaliação de hemodinâmica também será oferecida. O investimento será de R$ 5 milhões. As informações foram divulgadas ontem durante inauguração do bloco cirúrgico da unidade hospitalar.

Os atendimentos para hemodiálise acontecerão em parceria entre o hospital, Prefeitura e governo do Estado, que até o momento não foi firmada. No primeiro semestre de 2018, o serviço será destinado apenas aos pacientes da Samed. Em seguida, o hospital oferecerá para terceiros. O presidente do Hospital Santana, Adalcindo Vieira, comentou como funcionará o setor. "A princípio vamos dar prioridade do tratamento aos pacientes do convênio nos primeiros seis meses deste ano e depois liberar a todos".

O assunto deverá ser discutido no Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat). Isso porque o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) acredita que o tratamento é de extrema importância para toda a região. "Conversei com o vice-prefeito Walmir Pinto e com o Câmara Técnica de Saúde, que conhecendo a Samed, vamos tentar somar para que essa crise na hemodiálise não aconteça mais aqui em Suzano, Mogi das Cruzes e outras cidades. Vou levar a proposta para o Condemat, para o secretário de Saúde do Estado, David Uip, nos ajude com essa parceria do Estado. Atualmente, faltam vagas e investimento nesse tratamento. Se o governo estadual comprar esse serviço de qualidade da Samed, tenho certeza que irá minimizar o problema na região. Acho que á uma solução viável para o Estado. Hemodiálise é custeada por eles e não faz parte da Prefeitura. Mas estamos preocupados com os cidadãos suzanenses e vamos mostrar para o Estado", explicou.

Já o diretor-executivo do Hospital Santa Maria, Ruy Sergio Hernandes, disse que o serviço deverá ser incluso ao Sistema Único de Saúde (SUS). "Deverá atender 300 pacientes da região. Vamos montar esse serviço para o SUS, para não agregar apenas ao convênio particular. A Secretaria Municipal de Saúde já acordou. Esse tratamento vai suprir a demanda da região", completou.

A ala de hemodinâmica também está sendo trabalhada para sair no primeiro semestre. Porém, ainda depende de documentação e de autorização da Vigilância Sanitária.