Suzano terá atividades para celebrar o Dia do Meio Ambiente

Suzano prepara uma série de atividades ao longo de junho em referência do Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado nesta terça-feira (5). Haverá exibição de documentário, mesa redonda, visitas monitoradas, palestra, oficinas e um festival, principal evento a ser realizado em alusão à data. Todas as ações serão gratuitas e abertas ao público.

A primeira atividade ocorrerá em 13 de junho (quarta-feira), às 19 horas, com o “Cine Tela Verde – Mesa Redonda”.

Na oportunidade será exibido o documentário “Invisíveis”, seguido de um debate com o tema “Os desafios para o fortalecimento da coleta seletiva em Suzano”, no Anfiteatro Orlando Digenova, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi.

Nos dias 16 e 17 (sábado e domingo) será realizada a segunda edição do Festival do Meio Ambiente, nas dependências do Parque Municipal Max Feffer. O objetivo é propiciar um dia de vivências por meio de espaços que possibilitem sensibilização, informação, interação e ações lúdicas, artísticas, solidárias e estimulantes em busca da qualidade ambiental.

No local haverá exposições, um caminhão que faz reciclagem de óleo usado por indústrias, apresentação sobre geração e utilização de energia solar para diversos fins, feira de adoção de animais, exames médicos, entre outras atrações. O evento ocorrerá em conjunto com as comemorações dos 110 anos da imigração japonesa no Brasil.

Já no dia 20 (quarta-feira) está previsto o início das visitas monitoradas ao Viveiro Municipal Tomoe Uemura, no Parque Max Feffer. A primeira delas será com crianças da rede municipal de ensino. A partir dessa data, grupos de pessoas e instituições poderão fazer agendamento pela Internet, por meio de um link que ainda será colocado à disposição, e também pelo telefone 4745-2055.

Na semana seguinte, dia 25 (segunda-feira), ocorrerá a atividade “Diálogos Ambientais”, com a palestra “A importância da criação da primeira unidade de conservação do município de Suzano”. O evento será realizado às 19 horas, no Anfiteatro Orlando Digenova, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi.

A atividade que encerra a programação está marcada para o dia 30 (sábado), às 10 horas. Na ocasião haverá uma oficina sobre compostagem caseira, no Viveiro Municipal Tomoe Uemura, Parque Max Feffer.

“Vamos realizar essas atividades em referência ao Dia Mundial do Meio Ambiente, mas também, e principalmente, para enfatizar a importância da conscientização sobre o tema e estimular pensamentos e comportamentos ecologicamente corretos”, destacou o secretário municipal de Meio Ambiente, Carlos Watanabe.