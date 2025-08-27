Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Suzano terá caminhada de conscientização sobre violência contra a mulher

Ação será realizada neste sábado (30/08), a partir das 9h30, com saída do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa

27 agosto 2025 - 06h00Por de Suzano
Suzano terá caminhada de conscientização sobre violência contra a mulherSuzano terá caminhada de conscientização sobre violência contra a mulher - (Foto: Gabriel Lima/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano promove neste sábado (30/08) a “3ª caminhada da Patrulha Maria da Penha pelo Fim da Violência Contra a Mulher”. A ação está prevista para começar às 9h30, com a concentração marcada para ocorrer no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501- Centro) e percurso até a praça até a Praça João Pessoa. A atividade é gratuita e será realizada pelo Fundo Social de Solidariedade e pela Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal (GCM).

A iniciativa tem como objetivo reforçar o combate à violência contra a mulher e incentivar a denúncia das agressões. A caminhada integra a programação do “Agosto Lilás”, mês dedicado ao enfrentamento desse crime e à promoção do respeito e da proteção a todas as mulheres.

A concentração começa com uma sessão de alongamentos conduzida pelo grupo de Lian Gong de Suzano. Em seguida, às 10 horas, os participantes iniciam o percurso pela rua Baruel em direção à Praça dos Expedicionários, seguindo pela rua General Francisco Glicério até a Praça João Pessoa, no centro da cidade.

Para participar, não é necessário fazer inscrição, basta comparecer ao local e se reunir com os outros integrantes. A iniciativa também contará com a arrecadação de absorventes, que podem ser trocados por camisetas que simbolizam a campanha.

De acordo com a coordenadora da Patrulha Maria da Penha, Jaqueline Ferreira, o “Agosto Lilás” é um momento de reforçar os serviços que estão sempre à disposição das mulheres. “Nossa patrulha está à disposição todos os dias, mas momentos como esse são uma oportunidade para relembrar e unir forças e garantir a segurança de todas as suzanenses. A caminhada foi criada para mostrar que elas não estão sozinhas e que podem contar a gente”, apontou ela.

Por sua vez, o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, ressaltou a atuação da Patrulha, que vem desempenhando um papel fundamental no município. “A nossa equipe realiza um trabalho essencial para proteger, acolher e orientar mulheres em situação de vulnerabilidade, fortalecendo diariamente a rede de proteção de Suzano. Em razão deste comprometimento é que mantemos em zero o número de feminicídios cometidos contra as mulheres assistidas pela nossa Patrulha Maria da Penha”, disse Balbino.

Já a dirigente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, destacou a importância da iniciativa para conscientizar o público sobre essa situação. “Dar visibilidade e fortalecer a consciência em torno desta causa social é fundamental para o seu enfrentamento. Trabalhamos de forma ininterrupta para que um dia esse crime seja totalmente eliminado da sociedade brasileira, até esse dia chegar, vamos seguindo com ações para reduzir ao máximo a violência contra a mulher. Convido a todos a participar de mais uma ação de apoio e luta pelas mulheres”, finalizou ela.

