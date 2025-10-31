Envie seu vídeo(11) 4745-6900
30/10/2025
Cultura

Suzano terá capacitações gratuitas sobre patrimônio cultural em novembro

Atividades serão realizadas entre os dias 1º e 29 de novembro em diferentes pontos da cidade; inscrições devem ser realizadas pela internet

30 outubro 2025 - 22h00Por da Reportagem Local
Suzano terá capacitações gratuitas sobre patrimônio cultural em novembroSuzano terá capacitações gratuitas sobre patrimônio cultural em novembro - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano )

O Conselho Municipal do Patrimônio Cultural (Compac), a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Suzano (AEAAS) e o Instituto Federal de São Paulo (IFSP) vão promover três formações gratuitas voltadas ao estudo e à preservação do patrimônio histórico e cultural de Suzano. As atividades contam com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo (CAU-SP) e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-SP) e serão realizadas entre os dias 1º e 29 de novembro, em diferentes locais do município.

As formações têm como objetivo capacitar gestores, profissionais e interessados em compreender e aplicar práticas de preservação e restauração do patrimônio material e imaterial da cidade. A iniciativa também busca fomentar discussões sobre os valores históricos e simbólicos dos bens culturais suzanenses, aproximando a comunidade dos processos de conservação e valorização desses espaços.

A primeira capacitação, “Oficina de Gestão do Patrimônio Cultural: Estudo da Capela Nossa Senhora da Piedade da Baruel”, será realizada neste sábado (01/11), das 9 às 15 horas, na estrada Baruel Goiabeira, 201, no bairro do Baruel, local onde está situada a igreja que foi tombada após aprovação unânime do Compac, em setembro de 2025. Estão sendo oferecidas 25 vagas para essa oficina.

A segunda formação, intitulada “Colóquio do Patrimônio Cultural: Inventário Participativo”, ocorrerá no dia 15 de novembro (sábado), às 9 horas, em parceria com a Associação de Assistência à Mulher, ao Adolescente e à Criança Esperança (Aamae), e será ministrada em uma das sedes da entidade (rua Hélio Guimarães Lanzas, 395 – Cidade Miguel Badra Alto). A atividade contará com 30 vagas e tem como propósito incentivar o reconhecimento e a valorização do patrimônio cultural da zona norte de Suzano.

Já o curso “Educação Patrimonial e Estética Suzanense: Técnicas Retrospectivas Aplicadas ao Projeto e à Atividade Profissional” será realizado de 13 a 29 de novembro, das 8 às 13 horas, no Instituto Federal de São Paulo (IFSP) – Campus Suzano (avenida Mogi das Cruzes, 1.501 – Parque Suzano). As aulas dos dias 21 e 29 ocorrerão na Academia de Judô Terazaki (rua Tokuzo Terazaki, 25 – Vila Urupês), reconhecida como patrimônio histórico do município desde 2022. A formação é voltada a arquitetos, engenheiros, agrônomos, historiadores, sociólogos, artistas visuais e pedagogos, com 50 vagas disponíveis.

As inscrições podem ser realizadas até o início das atividades ou até as vagas serem preenchidas. Mais informações podem ser obtidas pelo link https://bit.ly/PatrimônioSuzano.

A arquiteta, urbanista e integrante do Compac Cind Octaviano ressaltou a importância de despertar na população o cuidado e o respeito pelos espaços que marcam a história de Suzano. “Cuidar do nosso patrimônio é também cuidar das histórias que nos formam como cidade. Cada construção e símbolo preservado carrega memórias e sentimentos que contam quem somos. Quando aprendemos a valorizar esses lugares fortalecemos nossas raízes e garantimos que essa herança siga viva para as próximas gerações”, falou.

O secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, destacou a importância da iniciativa para o fortalecimento da identidade local. "Essas formações ampliam o conhecimento técnico e o olhar sensível sobre o patrimônio cultural da cidade. Ao investir na capacitação de profissionais e moradores, damos mais um passo na preservação da nossa história e na valorização das raízes suzanenses”, afirmou.

Deixe seu Comentário

