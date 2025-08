Suzano terá censo na área rural para ampliação dos serviços de água e esgoto

Suzano passará a receber a partir de 18 de agosto (segunda-feira) um censo em sua área rural com vistas à ampliação dos serviços de água e esgoto que deverá abranger 340 propriedades. A informação foi confirmada pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) durante reunião com o prefeito Pedro Ishi nesta terça-feira (05/08), no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa. A empresa conduzirá o trabalho que servirá de base para futuros investimentos na cidade.

O levantamento de dados será proporcionado com visitas às propriedades situadas no campo, sempre realizadas por profissionais devidamente identificados. Nas oportunidades, serão coletadas informações gerais que contemplem especialmente à necessidade de intervenções relacionadas ao saneamento. A ação faz parte da proposta de universalização deste atendimento, que está no plano de metas da Sabesp para 2029.

Por parte da empresa, participaram da reunião o diretor da Regional Leste, Claúdio Hermolin; o gerente do departamento comercial, Leonardi Camargo; a gerente de Manutenção, Jocelma Gonçalves; a gerente de departamento de Manutenção, Elis Regina Jesus; o gerente de Operação, Alexandre Marques; e o coordenador de Relações Institucionais, Paulo Levy.

Eles explicaram que o censo buscará compreender melhor a realidade local para que possa subsidiar a prefeitura e a Sabesp com dados gerais sobre a condição de vida na área rural. As informações poderão nortear a formulação de políticas públicas e novas ações relacionadas à melhoria da qualidade de vida desta população. Todos os aspectos verificados ao longo deste trabalho serão compartilhados com as secretarias municipais para viabilização de novos serviços públicos.