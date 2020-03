Suzano terá curso gratuito para microempreendedores individuais

A Prefeitura de Suzano, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), está com inscrições abertas para o curso gratuito “SuperMei – Organize Seu Negócio”, destinado aos microempreendedores individuais (MEIs) da cidade.

A capacitação será realizada entre os dias 10 (terça-feira) e 13 de março (sexta-feira), das 9 às 13 horas, no Centro Unificado de Serviços, o Centrus (avenida Paulo Portela, 210 – Centro).

As aulas têm o objetivo de ajudar o MEI a se enxergar como empresário e a organizar o seu negócio, por meio da utilização de ferramentas voltadas ao comportamento empreendedor, à formação de preço, ao fluxo de caixa e ao marketing digital.

“Nas oficinas, serão abordados temas como o perfil empreendedor, custos e garantias, mercadologia e muito mais. É uma excelente oportunidade para os suzanenses que acabaram de abrir sua empresa e que ainda encontram dificuldade como gestor”, explicou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca.

Ao todo, 40 vagas foram colocadas à disposição. Para participar, o interessado deve comparecer ao posto do Sebrae Aqui, localizado no piso térreo do Centrus, e preencher uma ficha de matrícula. O cadastro é gratuito e também pode ser feito pelo telefone (11) 4747-5189, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.