Suzano terá curso sobre como cuidar de pessoas que sofrem de demência

A presidente do Fundo Social de Solidariedade e primeira-dama de Suzano, Larissa Ashiuchi, anunciou na manhã desta sexta-feira (29) a realização de um curso de treinamento de suporte à pessoa com demência. A iniciativa é fruto de uma parceria entre o município e a entidade Beneficência Nipo-Brasileira de São Paulo e deve ocorrer na segunda quinzena de julho, em data ainda a ser definida. São cem vagas à disposição e os interessados devem se inscrever no Centro de Convivência da Melhor Idade Maria Picoletti, a partir do dia 2 de julho (segunda-feira). A capacitação será aberta a todo o público.

O anúncio da novidade foi feito pela primeira-dama na quadra do Complexo Poliesportivo Paulo Portela, durante atividade especial com cerca de 200 participantes da prática corporal chinesa Lian Gong para celebrar a chegada do inverno. Estiveram presentes também o vice-presidente da Câmara de Suzano, vereador Rogério Gomes do Nascimento, o secretário municipal de Esporte e Lazer, Arnaldo Marin Junior, e integrantes da Secretaria Municipal de Saúde, pasta responsável pela organização da tradicional terapia oriental oferecida na cidade há 20 anos.

O curso de treinamento de suporte à pessoa com demência será ministrado pela assistente social Mitsuko Hasegawa, voluntária da Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA), que dará dicas e orientações a respeito de como cuidar deste público. “E quem participar ainda receberá uma pulseira que identifica as pessoas que estão aptas a prestar esse atendimento em momentos de necessidade”, explicou Larissa. “Trata-se de uma iniciativa muito importante. Por isso, queremos levar essa mensagem para toda a cidade”, complementou.

O Centro de Convivência da Melhor Idade Maria Picoletti funciona na rua Benjamin Constant, 1.375, no centro de Suzano, das 8 às 17 horas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4747-8064.