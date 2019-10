Suzano terá dois postos volantes neste Dia D de vacinação contra o sarampo

Suzano terá dois postos volantes durante o Dia D da Campanha de Vacinação contra o Sarampo neste sábado (19). Um deles ficará no Parque Municipal Max Feffer e outro em uma das entradas do D’Avó Hiper, em horários diferenciados.

Além disso, como de costume, a mobilização especial ocorrerá em todas as 23 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e de Saúde da Família (USFs), das 8 às 17 horas. As crianças maiores de seis meses e menores de cinco anos são o público-alvo da iniciativa.

O primeiro posto volante a iniciar atendimento será o do Parque Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), que ficará montado no Pavilhão Zumbi dos Palmares das 8h30 às 16h30. Juntamente com a tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola (SCR), também estará disponível a vacina da febre amarela. Já o posto volante a ser montado em uma das entradas do D’Avó Hiper (avenida Armando de Salles Oliveira, 1.200 – Parque Suzano) funcionará em período estendido, das 9 horas às 19h30.

“Estes são locais estratégicos que escolhemos em razão da grande movimentação de pessoas ao longo do dia, em especial de crianças do público-alvo. E definimos horário diferenciado com o objetivo de facilitar para os pais e responsáveis”, explicou o secretário de Saúde de Suzano, Luis Claudio Guillaumon. É necessário apresentar a caderneta de vacinação.

Crianças de seis meses a menores de um ano tomam uma dose extra, a chamada dose zero. Já aquelas maiores de um ano e menores de cinco anos deverão ser vacinadas se ainda não tiverem recebido duas doses, normalmente aplicadas aos 12 e aos 15 meses, de acordo com o Programa Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde.

“Mas vale lembrar que durante ano inteiro, de segunda a sexta-feira, todos os postos vacinam as pessoas de 1 a 29 anos, que precisam ter duas doses comprovadas, e de 30 a 59, que devem ter ao menos uma, sem a necessidade de esperar as campanhas para se imunizar”, destacou o chefe da pasta.