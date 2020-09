Suzano terá drive-in itinerante de cinema no Largo da Feira

O projeto Cine Autorama, drive-in de cinema itinerante pioneiro no Brasil, vai realizar sessões de filmes pela primeira vez em Suzano, com três exibições previstas para os dias 10, 11 e 12 de setembro.

O drive-in será instalado no Largo da Feira, no centro da cidade, com sessões sempre às 20h. Serão exibidos três filmes ao todo: "Minha Mãe é Uma Peça 3", "A Vida Secreta dos Bichos 1" e "Turma da Mônica: Laços".

O cinema ao ar livre conta com um grande telão inflável e o acesso ao áudio se dá por meio do rádio do próprio carro (via FM) ou até mesmo pelo smartphone. Cada sessão vai disponibilizar ingressos para 90 carros, que deverão ser reservados pelo site a partir das 12h de 01 de setembro.

A limitação será de até quatro pessoas por veículo para que casais com filhos possam participar. O público deverá usar máscaras durante todo o evento, mesmo que permaneçam apenas dentro dos carros. Também será mantida uma distância mínima de dois metros entre os veículos — sem prejudicar o ângulo de visão em relação à tela. O evento é realizado através do ProAC, com patrocínio da empresa Ecolab, apoio da Secretaria Municipal de Cultura e da AT Cultural e realização Brazucah Produções, Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Governo do Estado de São Paulo.

Para Marco Costa, sócio da Brazucah Produções e idealizador do Cine Autorama, a iniciativa ganha ainda mais importância como uma alternativa de lazer no segundo semestre de 2020. "Nesses últimos cinco anos realizando o projeto, mesmo antes da pandemia, sempre tivemos grande participação e aprovação das pessoas. Mas proporcionar estas sessões para os paulistas neste momento, sempre com a segurança que o momento exige e de forma gratuita, é especial", afirma.

Como patrocinador do Cine Autorama para as sessões em Suzano, a Ecolab, referência global em soluções de água, higiene e na prevenção de infecções, considera fundamental o projeto para promover a cultura mesmo em um momento de dificuldade na presença física das pessoas. O isolamento social durante a pandemia levou à consolidação dos cinemas drive-ins como uma das melhores opções para o entretenimento ao ar livre. O Cine Autorama precisou apenas se adaptar aos novos protocolos de segurança para seguir levando cultura e diversão às pessoas, com sessões de cinema nas quais o público assiste aos filmes de dentro dos carros, com conforto, áudio de qualidade e segurança. As exibições serão dias 10 de setembro - 20h30 - Minha Mãe é Uma Peça 3; 11 de setembro (sexta-feira) - 20h - A Vida Secreta dos Bichos 1; e 12 de setembro (sábado) - 20 horas - Turma da Mônica: Laços