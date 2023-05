Suzano terá empreendimento com capacidade de gerar cerca de 500 empregos

Suzano receberá uma unidade da empresa Obramax Atacado de Construção, na avenida Dr. Prudente de Moraes (SP-66), no bairro Vila Amorim. O empreendimento será construído em até dez meses, com expectativa de ser aberto no primeiro semestre de 2024, gerando cerca de 500 vagas de emprego na cidade. As novidades foram recebidas pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi na manhã desta segunda-feira (15/05), em reunião com representantes da companhia e da Amarante Construções no gabinete do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa.

Na ocasião, o chefe do Executivo suzanense esteve acompanhado dos secretários municipais de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, e de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira, para receber os diretores da Amarante Construções, Raquel e Sérgio Schillis, - que irá construir a unidade - o arquiteto Tomás Schibik, o gerente de Expansão da Obramax, André Poszai, além do diretor de Expansão da Obramax, Thibaut Fenart, para tratar sobre o futuro negócio.

“Nós realizamos uma pesquisa minuciosa para escolher os pontos em que poderíamos implantar novas lojas, escolhendo o local com base na expectativa de mercado e na possibilidade de desenvolvimento. Com todos esses fatores, Suzano mostrou-se a cidade certa”, destacou Fenart ao apresentar o projeto.

O empreendimento terá investimento privado de R$ 150 milhões para a construção de um imóvel de aproximadamente 18 mil metros quadrados (m²), que será instalado em um terreno de 33 mil m², atualmente desocupado. “Esta é uma localização privilegiada, em uma das vias mais movimentadas de todo o Alto Tietê. Então, o empreendimento tem tudo para prosperar ao contemplar toda a região, levando, inclusive, mais desenvolvimento para o endereço escolhido”, comentou o titular de Planejamento Urbano.

Além dos avanços para o local, segundo estimativa da Obramax, a chegada desta unidade contribuirá com a geração de 400 empregos diretos até a maturação da empresa e outros cem indiretos ao longo da construção.

Loducca apontou que as vagas de trabalho geradas pelo novo estabelecimento poderão ser preenchidas por meio do projeto “Suzano Mais Emprego”. “Já estamos em contato com a Obramax para encaminharmos os currículos dos suzanenses. Nosso objetivo é gerar mais empregos na cidade, com mão de obra local, o que garante aplicação de recursos nas famílias suzanenses e, consequentemente, no comércio da cidade. Costumo dizer que é um ciclo virtuoso”, disse.

Ashiuchi, por sua vez, disse que a chegada de mais um empreendimento será benéfica à população. “Conseguiremos gerar cerca de 500 novos empregos, ou seja, teremos mais 500 famílias com sustento próprio e mais dignidade. Agradeço à Obramax e ao grupo Adeo pelo investimento em Suzano. Desejo muita sorte nessa empreitada, com a certeza de que será mais um empreendimento de sucesso da rede”, finalizou.

Sobre a Obramax

A Obramax faz parte do grupo Adeo, terceiro maior grupo varejista de materiais de construção do mundo, e primeiro na Europa e no Brasil. Na Europa, a Obramax atende pelo nome de Bricoman/Tecnomat e Obramat e está presente na Itália, Polônia, França e Espanha. São mais de 14 mil colaboradores, divididos em 112 unidades. As lojas medem de 5.000m² a 10.000m².

O grupo Adeo nasceu em 1923, com a marca Leroy Merlin (pelo casal Adolphe Leroy e Rose Merlin) e hoje é comandada pela Associação Familiar Mulliez (AFM). Atualmente, conta com 34 empresas autônomas em 20 países, mais de mil lojas divididas em 19 marcas independentes. A instituição emprega cerca de 155 mil colaboradores, atendendo mais de 1,5 milhão de clientes por dia no mundo.