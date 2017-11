Suzano terá fiscalização especial em dezembro por conta do Natal

Suzano programou uma fiscalização especial para o mês de dezembro, que inclui ações no trânsito e na segurança. Além disso, a cidade definiu os últimos detalhes do que será oferecido em dezembro, por conta do Natal. As tratativas foram divulgadas na última sexta-feira, no Gabinete.

Por causa do grande fluxo de pessoas esperado para o próximo mês na área central e nos bairros Jardim Dona Benta e Parque Maria Helena, a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana vai intensificar o acompanhamento diário do trânsito local, visando oferecer tranquilidade e melhor fluidez dos veículos.

Já a Secretaria de Segurança Cidadã ficará responsável pela organização do monitoramento diário por meio da Guarda Civil Municipal (GCM), com apoio da Polícia Militar (PM). A ideia, segundo o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR), é assegurar aos cidadãos acesso a lazer sem prejudicar os motoristas e pedestres. "Nosso objetivo é oferecer um Natal seguro e bem organizado", concluiu.

Além do chefe Executivo, também participaram do encontro o vice-prefeito Walmir Pinto; a presidente do Fundo Social de Solidariedade e dirigente do Serviços de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), a primeira-dama Larissa Ashiuchi; o controlador-geral do Município, Murilo Inocencio; bem como os secretários municipais Marcelo Prado (Comunicação Pública); Geraldo Garippo (Cultura); e André Loducca (Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego).

Outra ação será o "Natal de Luzes". O projeto vai contemplar as praças João Pessoa e dos Expedicionários, na malha central, além do Parque Municipal Max Feffer, do Paço Municipal, do centro comercial do Jardim Dona Benta e da praça do Parque Maria Helena.

Segundo o titular da Cultura, a Praça dos Expedicionários será decorada com enfeites natalinos confeccionados à mão por um grupo de voluntários. Já a Praça João Pessoa concentrará a maior parte de serviços. O local, por exemplo, vai contar com a Casa do Papai Noel, carrossel, árvores de Natal, presépio, portais iluminados, casas natalinas sociais em estilo germânico, casas cenográficas voltadas à gastronomia, Vila do Artesão para fomentar o empreendedorismo, luzes, entre outros arranjos temáticos.

"Também teremos na Praça João Pessoa um palco para as cantatas de Natal e brinquedos, que ficarão à disposição dos suzanenses às sextas-feiras e aos sábados e domingos de dezembro. Vale destacar ainda as nossas decorações descentralizadas. Tanto na Casa Branca, quanto no Parque Maria Helena, teremos árvore de Natal e enfeites", informou Garippo.

De acordo com a primeira-dama, a celebração do Natal também vai contar com iniciativas por parte do Fundo Social de Solidariedade. "Teremos um Bazar Social, que vai funcionar como forma de troca. A pessoa poderá escolher peças de roupas e, em troca, deverá apadrinhar uma criança, assistida por entidades assistenciais vinculadas ao Fundo Social. O apadrinhamento, inclusive, já foi iniciado", detalhou.

Segundo o prefeito, a programação de Natal será oferecida dentro das possibilidades financeiras que Suzano e o Brasil encaram. "Para a realização deste projeto natalino, receberemos apoio de voluntários, da Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano e um aporte de R$ 30 mil da Caixa Econômica Federal - verba oferecida pela instituição bancária exclusivamente ao Natal. Apesar de ser uma programação simples, teremos um 'Natal de Luzes' feito de forma especial e com muito carinho aos suzanenses", finalizou.